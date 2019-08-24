Samanyolu Haber /Politika / Dersim Belediye Başkanı Maçoğlu'ndan Kaz Dağları'na ziyaret /24 Ağustos 2019 19:55

Dersim Belediye Başkanı Maçoğlu'ndan Kaz Dağları'na ziyaret

Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve Munzur Koruma Derneği üyeleri bugün Kaz Dağları’na gelerek bölgede incelemelerde bulundu. Burada açıklamada bulunan Maçoğlu sınıfsal çelişkilerin arttığı Türkiye'de kadınların nasıl bastırılmaya çalışıldığına değindi ve kadına şiddeti kınadı. Maçoğlu Munzur, Kaz Dağları, Cerattepe ve Hasankeyf'in bütün halkın olduğunu vurguladı.

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Çanakkale'nin tek su kaynağı Atikhisar Barajı su toplama havzasında Kanadalı altın madeni şirketi Alamos Gold'un doğa katliamına karşı başlatılan mücadeleye ülkenin dört bir yanından destek gelmeye devam ediyor.

Dersim (Tunceli) Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve Munzur Koruma Derneği üyeleri de bugün Kaz Dağları’na gelerek bölgede incelemelerde bulundu.

Kapitalizmin sömürü biçiminin yaşamın her alanına sirayet ettiğini ve bunun iyi yönetemedikleri anlamına geldiğini aktaran Maçoğlu, Mardin, Diyarbakır ve Van'daki kayyum atamalarına da değindi. Maçoğlu, Çanakkale'de direnen yurttaşların sorununun sadece para, rant sorunu değil, yaşama saldırı olduğunu belirtti. 

Maçoğlu sınıfsal çelişkilerin arttığı Türkiye'de kadınların nasıl bastırılmaya çalışıldığına değindiği konuşmasında kadına şiddeti kınadı. Maçoğlu Munzur, Kaz Dağları, Cerattepe ve Hasanykeyf'in bütün halkın olduğunu vurguladı.

'ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ ÇALINIYOR'

Maçoğlu, Kaz Dağları için verilen mücadeleyi desteklediklerini belirterek şunları söyledi:

“Hepimiz farklı topraklarda da olsak bu ülkede yaşıyoruz. Buradaki, Munzur’daki, Cerattepe’deki ve Hasankeyf’teki sorunlar hepimizin sorunlarıdır. Geleceğimizle ilgili bir sorun var burada. Ülkenin serveti gidiyor. Bizler yer üstünün altından daha değerli olduğunu düşünüyoruz. Burası Troya bölgesi, insanların burayı gelip görmeleri bir kazançtır. Bu maden faaliyetleri ile ülkemizin akciğerlerini yok ediyorlar. Biz Munzur’da yapılmaya çalışılanlar ile Kaz Dağları'nda yapılanlar arasında bir fark görmüyoruz. Çocuklarımızın geleceği çalınıyor. Bu toprakları zehirlemeye çalışanlara karşı çıkmamız lazım.”
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