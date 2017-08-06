Dershaneler mumla aranır hale geldi

Urfa’da okumak için odun taşıyan çocuklar, etüde dönüşen dershane parasından şikayetçi.

Erdoğan Rejimi'nin Hizmet Hareketi'nden intikam almak için eğitim sistemini alt üst etme pahasına aldığı kararlardan biri de dershanelerin kapatılmasıydı.

Kapatılan dershaneler, etüt merkezi ve özel lise statüsüyle iki ayrı kuruma bölünerek faaliyetlerini sürdürüyor. Fiyatları 10-15 bin lirayı aşan dershanelerden çıkma liseler, yoksul aileler için para tuzağına dönüştü. Urfa’nın Haliliye ilçesi Kısas mahallesinde yaşayan ve lise eğitimlerine devam etmek için çabalayan İbrahim D. (17) ile Mehmet D. (17), iyi bir üniversiteye gitmek için yaz aylarında odun taşıyarak eğitim paralarını çıkarmaya çalışıyor. Sıcakların 40 dereceyi aştığı kentte, kilolarca odun, tomruk parçaları taşıyan öğrenciler, sakatlanma riskine rağmen çalışmak zorunda olduklarını dile getiriyor.

GÜNDE 15 TON TAŞIYORLAR





Ailesine yük olmamak için ilköğretim 5’inci sınıftan itibaren tesisatçı, elektrikçi, fırıncı çıraklığı yapan İbrahim D., son bir yıldır oduncu da eğitim parası için çalışıyor. 6 yıl boyunca mahallede fırında çalıştığını, fırın işini bırakarak oduncu da çalışmaya başladığını belirten D., her hangi bir iş güvencelerinin olmadığını, sadece okul parası ve harçlıklarını kazanmak için çalıştığını ifade etti. “Kimseye minnet etmemek için mecburen çalışıyoruz. Alnımızın teri ile çalışıp okuyoruz” diyen D., devamında şunları söyledi: “Biz tonu 5 TL’ye çalışıyoruz. Günde 10 ile 15 ton odun taşıyoruz. Benle arkadaşım birlikte yapıyoruz. Bu işte kazandığımız parayı aramızda paylaşıyoruz.”





'İŞKENCE GİBİ'





D.’nin sınıf arkadaşı Mehmet D. (17) ise, 2 yıldır aynı işte çalıştığını, sıcakta çalışmanın zor olduğunu söylüyor. Eğitim parası için çalışmak zorunda olduğunu ifade eden D., "Babam yaşamını yitirdi. Ben ve 3 ağabeyim çalışarak evin geçimini sağlıyoruz. Günlük 50 ya da 55 TL kazanıyoruz. 11 kardeşiz. Çok sıcak oluyor. Çalışmak işkence gibi geliyor. Birde bu ağır iştir, herkes yapamaz. Bu işte belimizi incitebiliriz. Ya da ağır olan odun parçaları, ayaklarımızın üzerine düşse bizi sakat bırakabilir” diyerek işin tehlikelerine işaret etti.





‘ETÜT MERKEZLERİ ŞART’





İyi bir okul için dershaneler yerine açılan etüt merkezleri ya da özel liselere gitmek zorunda olduğunu anlatan D., şunları dile getirdi: “Eğitim paralı olduğu için çalışmak zorundayız. Parasız olsaydı şu an burada odun işi ile uğraşmak yerine, gider serin bir yerde derslerimize çalışırdık. Çalışmasak ne iyi bir lise ne de etüt merkezlerine gidemeyeceğiz. Dolayısıyla istediğimiz iyi bir üniversiteyi kazanamayacağız. Devlet liselerinde iyi eğitim verilmiyor. Örneğin geçen sene sınıfımız 55 kişilikti. Hocalarımız iyi ders anlatıyor, ancak kalabalık olduğu için doğru dürüst bir şey anlaşılmıyor. Hocanın da suçu değil, o kadar öğrenciyle uğraşmak zor oluyor. Anlayacağınız iyi eğitim alamadığımız için mecburen etüt merkezlerine başvurmak zorunda kalıyoruz.”

(aktifhaber.com)