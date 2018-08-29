'Derin devlet dini cemaatleri tasfiyeye kararlı görünüyor'

Araştırmacı-Yazar Müfid Yüksel sosyal medya hesabı aracılığıyla çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tarikat ve cemaatlerin hedef alındığını iafde eden Yüksel, Tekke ve Zaviyeler Kanunu'nun kaldırılması gerektiğini de dile getirdi.
Dini-sembol şahsiyetlerin ve yollarının itibarsızlaştırılıp tasfiye edilme tehlikesiyle karşı karşıya olunduğunu vurgulayan Yüksel, "bir kısım istismarcılar ve çok kötü örnekler gerekçe gösterilerek bu ülkenin/coğrafyanın asırlara varan dini geleneği, ilim/ irfan geleneği karalanamaz" dedi.
"DERİN DEVLET TASFİYEYE KARARLI GÖRÜNÜYOR"
“Türkiye’de derin devlet tüm tarikat grupları ve dini cemaatleri tasfiye etmeye, kökünü kazımaya kararlı görünüyor” ifadelerini kullanan Yüksel, bu durumun kabul edilemeyeceğini söyledi.
“TEKKE-ZÂVİYELER KANUNU KALDIRILMALI”
İmam-ı Gazzali, Abdülkâdir Geylânî, Şah-ı Nakşibend, Mevlâna Abdurrahman Câmi, İmam-ı Rabbani, Mevlâna Hâlid, Seyyid Taha, Sibgatullah El-Arvasi, Ziyaeddin Gümüşhanevi, Bediüzzaman, Abdülhakim El-Arvâsî gibi Sembol-Dini şahsiyetlerin devlet eliyle tasfiyesine asla göz yumulamayacağını kaydeden Yüksel, 677 Sayılı Tekke-Zâviyeler Kanunu’nun da kaldırılması gerektiğini belirtti.
Müfid Yüksel, Tekke ve Dergahların yeniden açılması gerektiğini aktarırken Tekkeleri-Dergahları ve Tarikatları denetlemeye matuf, Osmanlı'daki Meclis-i Meşâyihe benzer, denetim mekanizmasının da kurulması gerektiğini ifade etti.
“DİNİ-SEMBOL ŞAHSİYETLERİN TASFİYESİ KABUL EDİLEMEZ”
Müfid Yüksel sosyal medya hesabı aracılığıyla yapmış olduğu paylaşımda “Dini-Sembol şahsiyetlerin ve yollarının itibarsızlaştırılıp tasfiye edilmesi kabul edilemez. Söylediğim bu. Yapılan da bu.” ifadelerini de kullandı.