'Derin devlet dini cemaatleri tasfiyeye kararlı görünüyor'

Araştırmacı-Yazar Müfid Yüksel sosyal medya hesabı aracılığıyla çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tarikat ve cemaatlerin hedef alındığını iafde eden Yüksel, Tekke ve Zaviyeler Kanunu'nun kaldırılması gerektiğini de dile getirdi.





Dini-sembol şahsiyetlerin ve yollarının itibarsızlaştırılıp tasfiye edilme tehlikesiyle karşı karşıya olunduğunu vurgulayan Yüksel, "bir kısım istismarcılar ve çok kötü örnekler gerekçe gösterilerek bu ülkenin/coğrafyanın asırlara varan dini geleneği, ilim/ irfan geleneği karalanamaz" dedi.





"DERİN DEVLET TASFİYEYE KARARLI GÖRÜNÜYOR"





“Türkiye’de derin devlet tüm tarikat grupları ve dini cemaatleri tasfiye etmeye, kökünü kazımaya kararlı görünüyor” ifadelerini kullanan Yüksel, bu durumun kabul edilemeyeceğini söyledi.



