Derin AKP'de çözülme başladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 7 Haziran 2015-1 Kasım 2016 tarihleri arasında masum insanları hedef alan terör saldırılarının ve saldırılar ile ilgili bağlantılarının araştırılıp ortaya çıkarılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi.





CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından verilen araştırma önergesinin gerekçesinde eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 7 Haziran-1 Kasım arasında yaşananlara dair “Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok kişi, insan yüzüne çıkamaz." beyanları hatırlatıldı.





"Davutoğlu’nun sözlerinin öznesi, AKP içindeki kimi yetkili makamlardır" vurgusu yapıldı.





AĞBABA: KARANLIK BİR SIR OLARAK KALMIŞTIR





Önergede kurulacak araştırma komisyonu ile 2015 yılında belirtilen süre aralığında yaşanan gelişmelerin hem güvenlik hem de siyasi boyutunun araştırılacağı belirtildi.





Önergede, şunlar ifade edildi: “Siyasi tarihimizin en olağanüstü ve en karanlık dönemlerinden biri olan 7 Haziran ve 1 Kasım süreçlerinde yaşanan birçok gelişme bugün halen tam olarak aydınlığa kavuşturulamamıştır. Özellikle Suruç, Ceylanpınar ve 10 Ekim Ankara Gar saldırıları ile ilgili birçok konu kamuoyunun vicdanını sorgulayan karanlık bir sır olarak kalmıştır.”





694 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ





Bu dönemi "Türkiye’nin 1980 sonrası en büyük güvenlik zafiyeti yaşadığı dönem" olarak anıldığını belirtilen Ağababa, farklı saldırılarda toplamda 694 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekti.







IŞİD'in Türkiye’deki varlığına dikkat çeken rapor ve uyarıların hükümet yetkililerince dikkate alınmadığı belirtilen gerekçede şu ifadelere yer verildi: “7 Haziran ve 1 Kasım süreçleri aralığında yaşanan olağanüstü olayların neticesinde siyasi tarihi boyunca ilk kez tek başına iktidar kuramayan AKP’nin yeniden erken bir seçim ile tekrar iktidara gelmesini sağlamış, ardından dönemin başbakanı Davutoğlu’nun görevine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından son verilmiştir."





CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba (solda), eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bildiklerini anlatması gerektiğini söyledi.





Önergenin devamında, "Kurulacak olan Araştırma Komisyonu ile 2015 tarihinde belirtilen süre aralığında yaşanan gelişmelerin gerek güvenlik gerekse de siyasi boyutunun tüm yönleri ile araştırılıp aydınlığa kavuşturulması amaçlanmıştır." denildi





"DAVUTOĞLU BİLDİKLERİNİ AÇIKLASIN"





Davutoğlu’nun sözlerinin öznesinin Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) içindeki kimi yetkili makamlar olduğu belirtilen önergede, "Apaçık 7 Haziran sonrası yaşanan terör olaylarında paylarının, sorumluluklarının olduğunu, bunlar açıklanırsa insan içine çıkamayacaklarını kastetmektedir." ifadeleri kullanıldı.





"Yüzlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği, yüzlercesinin yaralandığı, sakat kaldığı bu olaylarda, sorumluluğu ya da ihmali olanların cezası tabii ki insan içine çıkamamakla sınırlı kalmamalıdır." denilen önergede, "Kaldı ki Davutoğlu’nun sözleri, ihmalden çok daha fazlasını akla getirmekte, kimi yetkililerin terör olaylarında bizzat sorumluluğu olma ihtimalini de düşündürmektedir. Derin AKP’de çözülme başladığını görüyoruz." tespitine yer verildi.





"82 MİLYONA KARŞI SORUMLULUĞU VAR"





7 Haziran-1 Kasım dönemi AKP’nin en karanlık dönemidir. Bu konuda acilen Davutoğlu’nun da bildiklerini açıklamasını bekliyoruz. Bu ülkeye Başbakanlık etmiş bir insanın hâlâ 82 milyon insana karşı sorumluluğu var, bunu unutmamasını gereğini yapmasını bekliyoruz."