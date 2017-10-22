Derbiden gol sesi çıkmadı

Süper Lig 9. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Yüksek tempoda oynanan mücadele golsüz beraberlikle sona erdi.

Türk Telekom Stadyumu’ndaki maçta tribünler tıklım tıklım doluydu. İlk dakikadan itibaren mücadele düzeyi çok yüksek olan maçta iki takım da ilk yarıda net fırsatlar yakaladı ancak topu ağlara göndermeyi başaran olmadı.





İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın ikinci yarısı da büyük çekişmeye sahne oldu. Fenerbahçe savunması maç boyunca Galatasaray’ın yıldızlarını etkisiz kılmayı başarırken sarı lacivertlilerin hücum oyuncuları ise yakaladıkları fırsatları değerlendirmekte başarılı olamadı.