Samanyolu Haber /Spor / Derbiden gol sesi çıkmadı /22 Ekim 2017 22:55

Derbiden gol sesi çıkmadı

Süper Lig 9. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki derbi nefes kesen bir mücadeleye sahne olurken iki takım da yakaladıkları fırsatları değerlendiremeyince maç 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

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Süper Lig 9. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Yüksek tempoda oynanan mücadele golsüz beraberlikle sona erdi.
Türk Telekom Stadyumu’ndaki maçta tribünler tıklım tıklım doluydu. İlk dakikadan itibaren mücadele düzeyi çok yüksek olan maçta iki takım da ilk yarıda net fırsatlar yakaladı ancak topu ağlara göndermeyi başaran olmadı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın ikinci yarısı da büyük çekişmeye sahne oldu. Fenerbahçe savunması maç boyunca Galatasaray’ın yıldızlarını etkisiz kılmayı başarırken sarı lacivertlilerin hücum oyuncuları ise yakaladıkları fırsatları değerlendirmekte başarılı olamadı.
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