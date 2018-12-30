Samanyolu Haber /Medya / Der Spiegel'deki kurgu skandalında iki yöneticinin sözleşmesi askıya alındı /30 Aralık 2018 18:33

Der Spiegel'deki kurgu skandalında iki yöneticinin sözleşmesi askıya alındı

Alman haber dergisi Der Spiegel'deki kurgu haber skandalı nedeniyle üst yönetim kadrosundan iki editörün sözleşmesi, skandalın aydınlığa kavuşturulması için kurulan komisyon çalışmalarını tamamlayana kadar askıya alındı.

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Alman haber dergisi Der Spiegel'de ödüllü bir muhabirin birçok röportajında sahtekarlık yaptığının ortaya çıkmasının ardından, derginin kadrosunda değişikliklere gidiliyor.

DW Türkçe'nin aktardığına göre 1 Ocak tarihinde derginin basılı versiyonunun genel yayın yönetmenliğine gelmeye hazırlanan Ulrich Fichtner ve aynı tarihten itibaren toplum departmanının sorumluluğunu üstlenmesi öngörülen Matthias Geyer'in yeni sözleşmelerinin askıya alındığı açıklandı.

Sene başında derginin hem basılı ve hem de online versiyonunun genel yayın yönetmenliğini devralacak olan Steffen Klusmann'ın konuyla ilgili olarak Der Spiegel çalışanlarına gönderdiği e-postada iki editörün de gerekli görüldüğü takdirde istifalarını vermeyi teklif ettiğini belirtti. "Kanımca sorumluluğu ancak hata yaptığınız takdirde üstlenmeniz gerekir" diyen Klusmann, Fichtner ve Geyer ile konuşarak, skandalın aydınlığa kavuşturulması için kurulan komisyon çalışmalarını tamamlayana kadar yeni sözleşmelerinin askıya alınması konusunda kendileriyle görüş birliğine vardığını kaydetti.

Der Spiegel geçen hafta, dergi içinde ağır bir gazetecilik skandalının ortaya çıkarıldığını duyurmuştu. Derginin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki ödüllü muhabir Claas Relotius'un 'kendi kaleme aldığı hikayelerde büyük ölçekte sahtekarlık yaptığı ve hayali kişiler hakkında haber yaptığı' saptanmıştı.
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