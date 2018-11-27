Der Spiegel: Halktan korkuyor!

Haber analizde, “Türkiye ekonomisi kötüleştikçe, hükümet daha da hırçınlaşıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 2013 yılındaki gibi bir Gezi hareketi olmasından korkuyor” dendi.







Diken.com.tr'de yer alan haber analiz özetle şöyle:





“Akademisyen Betül Tanbay, 16 Kasım’da çok erken bir saatte kendi dairesinde tutuklandı. Tanbay 58 yaşında. Boğaziçi Üniversitesi’nde, Berkeley’de ve Bordeaux’da matematik dersi veriyor. Ama hükümetin gözünde bir darbeci.





Beş yıl sonra otoriteler Tanbay’ın aslında o dönemde bir darbe planladığına karar verdi.





Polisin resmi açıklamasına göre Tanbay ve Osman Kavala ile birlikte 12 akademisyen ve sanatçı Gezi protestolarını organize etti. İddiaya göre Osman Kavala ve beraberindekiler yurt dışından gelen aktivistlerle birlikte Türkiye’yi istikrarsızlaştırmak istedi.





Tanbay ve birçok meslektaşı serbest bırakılsa da dava sürüyor ve sanıklara yurt dışı yasağı getirildi. Kavala ise bir yılı aşkın süredir tutuklu.





Gezi protestoları yakın Türkiye tarihindeki en büyük hükümet karşıtı gösterilerdi ve milyonlarca insan katılmıştı. Gösteriler sadece katılan sayısıyla değil, katılımcıların karakteriyle de farklıydı. Daha önce karşı karşıya gelmiş birçok farklı kesimden insan -eküler, İslamcı, solcu, Kürt, öğrenci, işçi ve transseksüeller- Gezi Parkı’nda bir araya geldi ve birlikte Türkiye’de demokrasi istemişti.





Erdoğan gösterileri darbe girişimine döndürüyor. Barışçıl göstericileri 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen darbe girişimiyle ilişkilendiriyor. Halka seslendiği bir konuşmada Erdoğan Gezi eylemlerini destekleyenlerin hepsinin PKK’yı ve F...’yü de desteklediğini söyledi.





Erdoğan Gezi hareketinin tekrar başlamasından korkuyor. Vatandaşlar bir kez daha ona karşı gelir diye korkuyor. Geçtiğimiz haftalarda bu korku yine ortaya çıktı.





Lirada yıl başından bu yana yüzde 30’luk değer kaybetti. Enflasyon yüzde 25’le rekor düzeye yükseldi. Gıda enflasyonu yüzde 30, sebze meyvede ise yüzde 50’ye kadar çıktı.





Kamuoyu araştırma şirketi Metropoll tarafından yapılan bir araştırmaya göre Erdoğan’ın görevini onaylayanların oranı yüzde 40’e gerilemiş durumda. AKP oyu sadece yüzde 32’de.





Erdoğan’ın gazete manşetlerini domine ediyor ama özellikle sivil toplum hala canlı. Ülke çapında insanlar demokrasi ve düşünce özgürlüğü talep ederken, Erdoğan’ın bu talebi bir suç olarak görüyor. Son olarak pazar günü kadına şiddete karşı yürüyen kadınlara biber gazıyla müdahale edildi. Polis eylül ayında da Cumartesi Anneleri’ne müdahale etmişti.





Hükümetin bu müdahalelerle ülkedeki insanlara verdiği mesaj çok net ve açık: Sokaklara çıkmayı aklınızdan bile geçirmeyin!”