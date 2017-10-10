Samanyolu Haber /Sağlık / Depresyonun küresel ekonomiye maliyeti 1 trilyon dolar /10 Ekim 2017 16:30

Depresyonun küresel ekonomiye maliyeti 1 trilyon dolar

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) her yıl 10 Ekim olarak kabul ettiği Dünya Akıl Sağlığı Günü'nde depresyon ve endişe bozukluğu gibi ruhsal bozuklukların küresel ekonomiye her yıl 1 trilyon dolara mal olduğunu açıkladı.

Depresyonun küresel ekonomiye maliyeti 1 trilyon dolar


WHO tarafından yapılan çalışmaya göre dünya genelinde bugün 300 milyondan fazla insan depresyondan mustarip ve iş göremezlik nedenlerinin en başında depresyon geliyor. WHO verilerine göre 260 milyondan fazla kişi ise endişe bozukluğu yaşıyor. Bu insanların bir çoğunda ise depresyon ve endişe bozukluğu birlikte görünüyor.

Bu yıl Dünya Akıl Sağlığı Günü'nün teması "İş yerinde akıl sağlığı" olarak belirlendi. İş yerinde akıl sağlığını destekleyen ve ruhsal bozukluğu olan çalışanları destekleyen politikaların sadece çalışan sağlığında değil iş faaliyetlerinin verimliliğinde de artış sağladığı aktarıldı.

WHO'nun verdiği bilgilere göre olumsuz bir iş ortamı ise fiziksel ve ruhsal sorunlara yol açabilir, zararlı uyuşturucu madde ve alkol kullanımına neden olabilir ve verimi düşürebilir.

WHO her yıl akıl sağlığı rahatsızlıkları konusunda farkındalık yükseltmek için farklı çalışmalar yürütüyor.
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