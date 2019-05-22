Depresyonla ilgili 20 yıllık efsane son buldu

Amerikan Psikiyatri Dergisi'nde (AJP) yayınlanan bir araştırmada 1996 yılından beri "depresyon geni" olabileceği söylenen 18 genden hiçbirinde böyle bir etki olmadığı açıklandı.





Bilim insanları 443 bin kişiden alınan örneklerde yapılan incelemeler sonucu "Potansiyel depresyon geni ile ilgili ilk hipotezlerin yanlış olduğunu" belirtti. Bu konuyla ilgili bugüne kadar yapılmış en geniş çapta araştırma olma özelliği taşıyan çalışma "depresyon geni"nin izine rastlamadı.





AJP'de yayınlanan araştırmada imzası bulunan 7 bilim insanı, "Sonuçlarımız aday genlerle ilgili literatürle ciddi bir zıtlık göstermekte." dedi.





1996 yılında bir grup Avrupalı bilim insanı SLC6A4 geni bulunan kişilerde depresyona girme oranının daha yüksek olduğunu öne sürdü. 18 aday gen arasında 'Depresyon geni' olduğu ihtimali en yüksek olan bu gendi.





AJP'nin araştırmasının amacı başta SLC6A4 geni olmak üzere depresyona neden olduğu iddia edilen genlerin bu durumla ilgili etkisinin gerçek olup olmadığı idi.





SLC6A4 geni ile ilgili ilk bulgular 20 yılı aşkın süredir 'depresyon geni' üzerine yapılan en az 450 araştırmaya ilham kaynağı oldu.







(tr.euronews.com)





