Samanyolu Haber /Gündem / ‘Depresyon, beyin yaşlanmasını hızlandırabilir’ /15 Şubat 2019 20:41

‘Depresyon, beyin yaşlanmasını hızlandırabilir’

Yale Üniversitesi bilim insanları, depresyonun bilişsel işlevlerdeki bozulmayı ve beyin yaşlanmasını önemli ölçüde hızlandırabileceğini ortaya çıkardı. Depresyonun ayrıca Alzheimer’in gelişimine yardımcı olduğu tespit edildi.

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MedicalXpress'in haberinde göre, beyin taraması yöntemine başvuran bilim insanları hastalara, kontrast olarak kullanılan radyoaktif bir madde enjekte etti. Pozitron emisyon tomografi sırasında bu maddenin yaydığı gama ışınları detektörler tarafından kaydediliyor.
Depresyonlu hastalarda nöronlar arasındaki temas yoğunluğunun, aynı yaştaki diğer insanlara göre daha düşük olduğu ortaya çıktı. Depresyon belirtilerinin sayısı arttıkça nöronlar arasındaki temasların daha da kötüleştiğini gözlemleyen uzmanlar, depresyonun merkezi sinir sisteminin yaşlanmasını önemli ölçüde hızlandırabileceği sonucuna vardı.

Daha önce uzmanlar, depresyonu önlemek için ceviz tüketmeyi tavsiye etmişti. Günde en az 24 gram ceviz yine insanlarda, hiç ceviz tüketmeyen veya çok az miktarda tüketenlere göre depresyona rastlama oranının yüzde 26 daha az olduğu tespit edilmişti.
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