Samanyolu Haber /Gündem / Depremde ölenler için 'gebersinler' diyen hastane müdürü açığa alındı /13 Kasım 2017 16:27

Depremde ölenler için 'gebersinler' diyen hastane müdürü açığa alındı

Deprem sonrası ırkçı paylaşımda bulunan ve 'gebersinler' diye yazan hastane müdürü açığa alındı

SHABER3.COM

Acıbadem Sağlık Grubu, Irak'ın İran sınırına yakın Halepçe kenti yakınında meydana gelen ve 300'ü aşkın kişinin yaşamını yitirdiği depremin ardından Twitter hesabından "Hazır deprem olmuş bırakalım gebersinler" mesajı paylaşılan çalışanı Öznur Ilgar'ın açığa alındığını duyurdu.

Kurumun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Acıbadem Sağlık Gurubu'nda müdür olarak görev yapan Ilgar'ın hesabının hacklenerek bu mesajın atıldığı iddiasıyla bugün Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. 

Kurumun iç denetim birimleri tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Savcılık ve kurumumuz tarafından yapılan incelemeler tamamlanana kadar, çalışanımız açığa alınmıştır" dendi.  


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