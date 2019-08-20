Deprem için topladılar ama bir daire bile yapmadılar

17 Ağustos depremi sonrasında getirilen Özel İletişim Vergisi ile 390 bin daire yapılabilecekken 1 daire bile yapılmadı. Toplanan vergi yandaşlara aktarıldı.





20 yıl önce 17 Ağustos depreminin yaralarının sarılması için bir kez alınmak üzere getirilen Özel İletişim Vergisi (ÖİV) kalıcı hale getirildi. 20 yılda 67 milyar liranın üzerinde ÖİV toplanırken, bu vergi ile depremin yaraları sarılmak yerine yandaşın cebi dolduruldu.





67 MİLYAR LİRA TOPLANDI





Özel İletişim Vergisi adı altında 1999 yılında bu yana vatandaştan 67 milyar lira toplandı. İlk yıl 5 milyon lira toplanan ÖİV daha sonraki yıllarda hızla arttı. 2000 yılında 0,4 milyar, 2001’de 0,6 milyar, 2002’de 0,8 milyar, 2003’te 1 milyar, 2004’te 2 milyar, 2005’te 2,9 milyar, 2006’da 3,5 milyar, 2007’de 4,2 milyar, 2008’de 4,5 milyar, 2009’da 4,2 milyar, 2010 yılında 4,1 milyar, 2011’de 4,4 milyar, 2012’de 4,4 milyar, 2013’te 4,5 milyar, 2014’te 4,6 milyar, 2015’te 4,7 milyar, 2016’da 4,9 milyar lira ÖİV tahsil edildi. 2017 yılında yapılan vergi indirimine rağmen ÖİV 3,8 lirayı buldu. Geçen yıl 3,4 milyar lira toplanan ÖİV’in bu yıl 3,7 milyar olması bekleniyor.





390 BİN DAİRE YAPILABİLİRDİ





Toplanan 67 milyar liralık deprem yaralarını sarma vergisi olan ÖİV ile 100 metrekarelik 390 bin daire yapılabiliyor. 75 metrekarelik bir dairede ise bu para ile yapılabilecek konut sayısı 500 bin sınırına dayanıyor. Toplanan bu vergilerle bir daire bile yapılmaması ve depremle ilgili bir konuya harcanmaması dikkat çekiyor.





TOPLANAN PARALAR YANDAŞA VERİLMİŞ





İstanbul’da depremden etkilenecek önemli ilçelerin kentsel dönüşümünün yapılabileceği bu para ile yandaş işadamlarının beslendiği ortaya çıktı. Dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, toplanan ÖİV’nin hepsini yandaş müteahhitlerin yürüttüğü duble yollar, demiryolları, havayolları projeleri için kullanıldığını açıklamıştı.