Samanyolu Haber /Gündem / Deprem bilançosu: 390 evde hasar var /09 Ağustos 2019 10:42

Deprem bilançosu: 390 evde hasar var

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde dün meydana gelen depremin ardından bilanço açıklandı.

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6 büyüklüğündeki deprem ile sarsılan Denizli'de incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı. Soylu, "59'u ağır 390'ın üzerinde evde hasar var. 78 kişi taburcu oldu, 3 vatandaşımızın tedavileri sürüyor" dedi.

Bakan Soylu "Şu anda yaklaşık talep edilen 400'e yakın çadırın yüzde 80'i kuruldu ve hala kurulmaya devam ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımızla biraz önce konuştum. Aynı zamanda genel müdürümüz de burada. Onlar hasar tespitlerine başladı. 330'u aşkın yapıdaki hasar tespitlerini değerlendirdiler. 52'sinde de ağır hasar buldular. Çardak'ta da yaklaşık 60 evde veya yapıda bir tespitte bulundular. Orada da 7 ağır hasar buldular. Şu anda 78'i taburcu oldu. 3 vatandaşımız hastanelerde." ifadelerini kullandı.
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