Samanyolu Haber /Ekonomi / DenizBank o Arap ülkesinin bankasına mı devrediliyor? /28 Haziran 2019 19:13

DenizBank o Arap ülkesinin bankasına mı devrediliyor?

Denizbank'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük bankası olan Dubai merkezli Emirates NBD Bank PJSC’ye devri uygun bulundu.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Denizbank'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük bankası olan Dubai merkezli Emirates NBD Bank PJSC’ye devrine ilişkin yapılan başvuruyu uygun buldu.

Emirates NBD, Sberbank çatısı altındaki Denizbank'ı 14.6 milyar TL'ye (3.2 milyar dolar) satın almıştı.

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Denizbank ilk olarak 2006'da Zorlu Grubu tarafından Belçika merkezli Dexia'ya satıldı. Dexia, bankanın yüzde 75'ini o dönem 2.4 milyar dolara satın almıştı. Dexia'nın iflası sonrası 2012'de banka Rus Sberbank çatısı altına girdi.

Rusya'nın en büyük devlet bankası olan Sberbank, Denizbank'ın yüzde 99,85 hissesi için 3,5 milyar dolar (O dönemki kurla 6,47 milyar lira) ödemişti.
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