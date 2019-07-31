Samanyolu Haber /Ekonomi / Denizbank dördüncü kez el değiştirdi /31 Temmuz 2019 16:00

Denizbank dördüncü kez el değiştirdi

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Rusya’nın devi Sberbank, bugün itibarıyla bankamızdaki hisselerini yine bölgesinin en önemli kuruluşlarının başında gelen Emirates NBD'ye devretti" dedi.

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Sberbank ve Emirates NBD (ENBD) arasındaki DenizBank hisselerinin devir sürecini nihayetlendirecek imza töreni, bankanın genel merkezinde gerçekleştirildi.

Genel Müdür Hakan Ateş, imza töreninde yaptığı konuşmada, 2012 yılından bu yana hissedarı oldukları Rusya'nın bankacılık devi Sberbank'ın bugün itibarıyla bankadaki hisselerini yine bölgesinin en önemli kuruluşlarının başında gelen Emirates NBD'ye devrettiklerini söyledi.

"Bu salonda sizlerle sadece bir hisse devrine değil, Türkiye adına bir gurur tablosuna, aynı zamanda finans sektöründe benzeri olmayan bir rekora da şahitlik ediyoruz" diyen Ateş, dünya dengelerini sarsan güç ve ticaret savaşlarının yaşandığı, aynı zamanda bölgenin son derece hassas, ekonominin ise zorlu dönemden geçtiği bir süreçte, bankanın hisselerinin 4. kez el değiştirdiğine dikkati çekti.

Ateş, DenizBank'ın, 22 yıl içinde halka arzla birlikte 4 satış tecrübe etmiş bir kurum olduğunu ifade etti.

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