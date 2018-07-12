Denizbank 3 bin çalışanı işten çıkarabilir iddiası

Rus Sberbank'ın Türkiye'deki iştiraki Denizbank'ın Dubaili Emirates NBD'ye satışı henüz gerçekleşmedi.
Ankara'nın BAE ile yaşadığı politik anlaşmazlıkların süreci etkilememesi için yoğun görüşmeler yapılıyor. Ancak satışın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin değil
DENİZBANK YÖNETİMİNİN PLANI
Bu süreçte net olan tek konu Denizbank’ın personel sayısındaki düşüş… 2017 yılını 12 bin 837 personelle tamamlayan Denizbank, yılın ilk üç ayında personel sayısını 12 bin 190’a indirdi.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) istatistiklerine göre banka 647 çalışanını yılın ilk üç ayında işten çıkardı. Yine TBB verilerine göre 2016 yılı sonunda bankanın 12 bin 938 çalışanı bulunmaktaydı.
Finans çevrelerinde konuşulanlara göre Denizbank yönetimi personel sayısını 9 binli rakamlara indirmeyi planlıyor. Genel müdürlük başta olmak üzere birçok şubede işten çıkarmaların devam edeceği ileri sürülüyor.
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