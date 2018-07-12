Denizbank 3 bin çalışanı işten çıkarabilir iddiası

Rus Sberbank'ın Türkiye'deki iştiraki Denizbank'ın Dubaili Emirates NBD'ye satışı henüz gerçekleşmedi.





Ankara'nın BAE ile yaşadığı politik anlaşmazlıkların süreci etkilememesi için yoğun görüşmeler yapılıyor. Ancak satışın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin değil





DENİZBANK YÖNETİMİNİN PLANI





Bu süreçte net olan tek konu Denizbank’ın personel sayısındaki düşüş… 2017 yılını 12 bin 837 personelle tamamlayan Denizbank, yılın ilk üç ayında personel sayısını 12 bin 190’a indirdi.



