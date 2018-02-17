Deniz Yücel tahliyesindeki skandalı kendisi açıkladı...

Silivri Cezaevi'nden tahliye olan Yücel, cezaevinden çıkarken yaşadıkları ile ilgili bir video yayınladı.. Sosyal medyada yayınlanan videoda kendisi ile ilgili bir skandal kararı da duyurdu... Mahkeme önce ttutkluluğun devamına karar vermiş ardından gelen talimat ile Deniz Yücel'i tahliye etmiş Her iki kararı da birlikte cezaevinden çıkarken yücel'e vermişler..



İşte Deniz Yücel'in açıklamaları...





"3. Sulh ceza hakimliği cezaevinden çıkarken bana 13 şubat tarihli tutukluluk haline devam kararı. Bugün aldım bu kararı çıkarken verdiler. Ama yine de çıktım. Bu arada niye çıktım bir sene önce neden tutuklandım hala bilmiyorum. Çok ilginç değil mi? Önemli değil!"



Geçen seneden bu yana rehin alındığını belirten Yücel, serbest kalmasının hukukla, hukuk devletiyle herhangi bir alakasının bulunmadığını dile getirdi.

Bunu gayet net bir şekilde bildiğini ifade eden Deniz Yücel, şu şekilde devam etti: "Bunu zannediyorum gören herkes çok net anlar. Bana yardımcı olan bana destek veren bir sene boyunca Die Welt gazetem Türkiye'den Almanya'dan meslektaşlarım ailem ve en önemlisi canım Dilek'e çok çok teşekkür ederim."





"İÇİMDE BURUKLUK VAR"

Özgürlüğüne kavuştuğunu ancak koğuş arkadaşı Oğuz Usluer'i ve Ahmet Şık'ı geride bıraktığını kaydeden Yücel, "Mesleklerini yaptıkları için veya sadece muhalif oldukları için tutuklanan insanları geride bıraktım. O yüzden içimde bir burukluk var." dedi.