Deniz Yücel serbest! Özel uçakla Almanya’ya döndü





ÖZEL UÇAKLA ALMANYA’YA DÖNDÜ

Tahliye kararının ardından cezaevinden çıkan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel özel uçakla Almanya’ya gitti.

Silivri Cezaevinde işlemleri tamamlandıktan sonra serbest bırakılan Deniz Yücel, konsolosluk tarafından tahsis edilen araçla akşam saatlerinde Atatürk Havalimanına geldi. Genel Havacılık Terminalinin bulunduğu alan gelen Yücel, araçla apron kısmına geçti. Burada Konsolosluk görevlilerinin karşıladığı Yücel, saat 21.00 sıralarında özel uçakla Almanya’ya döndü.

Alman “Die Welt” gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel serbest... Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Yücel'in tahliye edildi. Bu arada Yücel hakkında iddianame de düzenlendi. Hakkında "Örgüt propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Yücel, mahkemenin iddianameyi kabulüyle tahliye edildi. Tahliye ile ilgili Almanya'dan ilk açıklama geldi. Alman Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Ulrike Demmer, bugün başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Yücel'in tahliye edilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Almanya Başbakanı Merkel ise "Deniz Yücel'in serbest bırakılmasından memnunum" ifadelerini kullandı.