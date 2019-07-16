Samanyolu Haber /Gündem / Deniz Yücel’in beraat talebi reddedildi /16 Temmuz 2019 15:02

Deniz Yücel’in beraat talebi reddedildi

Alman Die Welt gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel’in avukatı Veysel Ok’un Anayasa Mahkemesi’nin ifade özgürlüğünün ihlali kararını öne sürerek, müvekkili hakkında beraat kararı verilmesi talebi reddedildi. Mahkeme, Deniz Yücel’in istinabe yoluyla alınan ifadesinin beklenmesine karar verdi.

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Alman Die Welt gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel’in beraat talebi reddedildi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 4’üncü celsesi görülen duruşmaya, Deniz Yücel katılmazken avukatı Veysel Ok katıldı. Mahkeme Başkanı Ömer Günaydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muhabere Bürosu’na yazılan istinabe evrakının henüz dönmediğini belirtti. Günaydın, Anayasa Mahkemesi’nin kararının ise dosyaya gönderildiğini ifade etti.

17 EKİM'E ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, Yücel hakkındaki istinabe evraklarının dönüşünün beklenmesine karar vererek duruşmayı 17 Ekim’e erteledi.

KİŞİ HÜRRİYETİ VE GÜVENLİĞİ İHLAL EDİLDİ

Anayasa Mahkemesi (AYM), "silahlı terör örgütü propagandası yapma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" iddiasıyla tutuklanan, daha sonra tahliye edilen Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in bireysel başvurusunda, kişi hürriyeti ve güvenliği ile ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar vermişti.
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