Samanyolu Haber /Gündem / Deniz tezkeresi bir yıl uzatıldı /06 Şubat 2019 02:59

Deniz tezkeresi bir yıl uzatıldı

TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi ve Somali'deki görev süresi 1 yıl uzatıldı.

SHABER3.COM

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 10 Şubat 2019'dan itibaren bir yıl daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Tezkerede "TSK deniz unsurları konuşlandırılmak suretiyle bölgede seyreden Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticari gemilerin güvenliğinin sağlandığı ve korsanlık ve silahlı soygunlara karşı uluslararası toplumca yürütülen ortak mücadeleye aktif katılımda bulunulmasının amaçlandığı" belirtildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarının süresinin son olarak 6 Kasım 2018'de 13 ay daha uzatıldığını anımsatılan tezkerede, TSK unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin 10 Şubat'tan itibaren bir yıl uzatılması öngörülüyor.

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