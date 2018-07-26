Samanyolu Haber /Spor / Deniz Naki'den Mesut Özil'e: Seni yerli ve milli görenler, beni neden terörist gördüler? /26 Temmuz 2018 15:00

Deniz Naki'den Mesut Özil'e: Seni yerli ve milli görenler, beni neden terörist gördüler?

Almanya'da uğradığı silahlı saldırı sonrası 'güvenlik kaygısı' nedeniyle Türkiye'ye dönmeyeceğini açıklayan futbolcu Deniz Naki, "Benim de vatandaşı olduğum Almanya'da milli takım oyuncusu olan Mesut Özil ile ilgili yaşanan durum elbette üzücüdür" derken, Mesut Özil'e "Seni yerli ve milli görenler, beni neden terörist gördüler?" diye sordu.

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Amedspor'un eski futbolcusu Deniz Naki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirdiği için Almanya'da ırkçılığa maruz kaldığını belirterek Alman Milli Takımı'ndan ayrılan futbolcu Mesut Özil'le ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.
"Son günlerde benim de vatandaşı olduğum Almanya'da milli takım oyuncu olan Mesut Özil'le ilgili durum elbette üzücüdür" ifadesini kullanan Naki, futbolun etik kuralları çerçevesinde bir sporcuya görüşleri ve düşüncelerinden dolayı tepki verilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Amedspor'da forma giyerken PFDK tarafından 3 yıl 6 ay futboldan men ve 273 bin lira para cezasına çarptırılan Deniz Naki, Almanya'da uğradığı silahlı saldırı sonrası 'güvenlik kaygısı' nedeniyle Türkiye'ye dönmeyeceğini açıklamıştı.
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