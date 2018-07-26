Deniz Naki'den Mesut Özil'e: Seni yerli ve milli görenler, beni neden terörist gördüler?

Amedspor'un eski futbolcusu Deniz Naki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirdiği için Almanya'da ırkçılığa maruz kaldığını belirterek Alman Milli Takımı'ndan ayrılan futbolcu Mesut Özil'le ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

"Son günlerde benim de vatandaşı olduğum Almanya'da milli takım oyuncu olan Mesut Özil'le ilgili durum elbette üzücüdür" ifadesini kullanan Naki, futbolun etik kuralları çerçevesinde bir sporcuya görüşleri ve düşüncelerinden dolayı tepki verilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.





Amedspor'da forma giyerken PFDK tarafından 3 yıl 6 ay futboldan men ve 273 bin lira para cezasına çarptırılan Deniz Naki, Almanya'da uğradığı silahlı saldırı sonrası 'güvenlik kaygısı' nedeniyle Türkiye'ye dönmeyeceğini açıklamıştı.

