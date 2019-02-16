Deniz Çakır'dan Sabah'a: Biraz vicdan ve insaf

Oyuncu Deniz Çakır’ın, Sabah gazetesinde yer alan ‘İşte Deniz Çakır’ın başörtülü kızlara taciz görüntüleri!’ haberine tepki gösterdi. Çakır "Her şeyden önce biraz insani, vicdanlı ve insaflı, gerçeklerin dışına çıkmama özeni ile tüm bunların toplamından çıkacak biraz gazetecilik etiğine uyulması talebim var" dedi.





Deniz Çakır, sosyal medya platformu Instagram'daki hesabından bir açıklama yaptı.





‘SANSASYONEL BİR ÜSLUPLA SUNULUYOR’





Deniz Çakır’ın yaptığı paylaşımda, “Hakkımdaki haksız ve tek yanlı suçlamaların ortalıkta bir cadı kazanı kaynatmaya yönelik olduğunu düşünüyorum. Bugün basına ve sosyal medyaya yansıyan haberlerde; yine şikayetçi görünen kişilerin ilk günkü isnatları, tek yanlı beyanları, yeni bir şeymiş gibi ve sansasyonel bir üslupla sunuluyor. Ben; basının görev ve hakları kadar sorumlulukları da olduğu kanısındayım. Bunun yanında, her şeyden önce biraz insani, vicdanlı ve insaflı, gerçeklerin dışına çıkmama özeni ile tüm bunların toplamından çıkacak biraz gazetecilik etiğine uyulması talebim var. Bırakalım yargı; gerçeği bulma görevini, kimseden etkilenmeden, yansız bir şekilde sürdürsün. Basın; çatışma ve gerginlikler yerine gerçek ve hukuktan yana olsun” ifadelerini kullandı.