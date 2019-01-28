Samanyolu Haber /Gündem / Deniz Çakır hakkında takipsizlik kararı /28 Ocak 2019 17:10

Deniz Çakır hakkında takipsizlik kararı

Deniz Çakır hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı

Deniz Çakır hakkında takipsizlik kararı

Oyuncu Deniz Çakır hakkında, başörtülü kızlara bir AVM'de hakaret ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamasının ardından oyuncu Deniz Çakır hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Başörtülü kızlara bir AVM'de hakaret ettiği iddia edilen oyuncu Deniz Çakır, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında savcıya ifade vermiş, ifadesinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Suçlamalar benim bugüne kadarki duruşuma ters ve hiç yakışık almıyor. Bir sanatçı bir kadını 'başörtülü, başörtüsüz' diye ayırmaz" demişti.
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