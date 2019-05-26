Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği iftar programının ardından gazetecilerle bir sohbet toplantısına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Necdet Gökçınar, “Biz iki kişi olsak birimiz aday olur, diğerimiz ona oy verir. Çünkü biz kadro hareketiyiz. Herhangi bir aday lehine çekilmemiz söz konusu olmaz” diye konuştu.





’31 MART’TAN ÖNCEKİ SÖYLEMLER BİTTİ’





Gazete Duvar'dan Barış Avşar'ın haberine göre; Saadet adayı Gökçınar, AKP İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın partisinin oylarına talip olduğu açıklaması ile ilgili olarak, “31 Mart’tan önce bize Saadetçik deniyordu. Şimdi Saadetçikler bitti. Bize terörist bile dediler. Ama deniz bitti Erdoğan gidiyor” dedi.





‘BÖYLE SİYASET Mİ OLUR?’





Gökçınar, geçtiğimiz günlerde kendisine bir telefon geldiğini, “Erbakan hocanın kabri başındayız davaya büyük zarar veriyorsun” dendiğini, yine Hac’da vefat eden babası Necati Gökçınar’ın kemiklerini sızlattığının söylendiğini aktardı.





Necdet Gökçınar, “Böyle siyaset mi olur?” diye sordu. Oğlunun Borsa İstanbul’daki işinden atılması ile ilgili soruya da yanıt veren Gökçınar, “Oğlum askerden gelip işe gittiği gün artık hizmetine ihtiyaç duyulmadığı söylendi. Babası Saadet adayı olduğu içindir diyemem ama 3 yıldır çalışıyordu şimdi işten çıkarıldı” dedi.