Samanyolu Haber /Gündem / "Deniz bitti Erdoğan gidiyor" /26 Mayıs 2019 15:42

"Deniz bitti Erdoğan gidiyor"

Saadet Partisi İBB Başkan Adayı Necdet Gökçınar, AKP'li rakibi Binali Yıldırım'ın Saadet Partililerden oy beklediği yönündeki açıklamasını değerlendirdi. Gökçınar, "31 Mart'tan önce bize Saadetçik deniyordu. Şimdi Saadetçikler bitti. Bize terörist bile dediler. Ama deniz bitti Erdoğan gidiyor” dedi.

SHABER3.COM

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği iftar programının ardından gazetecilerle bir sohbet toplantısına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Necdet Gökçınar, “Biz iki kişi olsak birimiz aday olur, diğerimiz ona oy verir. Çünkü biz kadro hareketiyiz. Herhangi bir aday lehine çekilmemiz söz konusu olmaz” diye konuştu.

’31 MART’TAN ÖNCEKİ SÖYLEMLER BİTTİ’

Gazete Duvar'dan Barış Avşar'ın haberine göre; Saadet adayı Gökçınar, AKP İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın partisinin oylarına talip olduğu açıklaması ile ilgili olarak, “31 Mart’tan önce bize Saadetçik deniyordu. Şimdi Saadetçikler bitti. Bize terörist bile dediler. Ama deniz bitti Erdoğan gidiyor” dedi.

‘BÖYLE SİYASET Mİ OLUR?’

Gökçınar, geçtiğimiz günlerde kendisine bir telefon geldiğini, “Erbakan hocanın kabri başındayız davaya büyük zarar veriyorsun” dendiğini, yine Hac’da vefat eden babası Necati Gökçınar’ın kemiklerini sızlattığının söylendiğini aktardı.

Necdet Gökçınar, “Böyle siyaset mi olur?” diye sordu. Oğlunun Borsa İstanbul’daki işinden atılması ile ilgili soruya da yanıt veren Gökçınar, “Oğlum askerden gelip işe gittiği gün artık hizmetine ihtiyaç duyulmadığı söylendi. Babası Saadet adayı olduğu içindir diyemem ama 3 yıldır çalışıyordu şimdi işten çıkarıldı” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Deniz bitti Erdoğan gidiyor" Sonraki Haber >>

Görme engelli KHK’lı Uğur A. Yunanistan'daki hayatı anlattı

Görme engelli KHK’lı Uğur A. Yunanistan'daki hayatı anlattı

Çiftlikbank'ın danışmanı Saray'da

Çiftlikbank'ın danışmanı Saray'da

Soylu, Erdoğan'ın peşinden böyle koştu!

Soylu, Erdoğan'ın peşinden böyle koştu!

Çocuklara meydan dayağı atan okul müdürü!

Çocuklara meydan dayağı atan okul müdürü!

Saadet Partisi'nden Albayrak'lı ekonomi videosu!

Saadet Partisi'nden Albayrak'lı ekonomi videosu!

Şahan Gökbakar’ın ‘Utanma duygusu’ ile ilgili paylaşımı

Şahan Gökbakar’ın ‘Utanma duygusu’ ile ilgili paylaşımı

Nehirde sürüklenen tekneler battı

Nehirde sürüklenen tekneler battı

İmamoğlu, İstanbul'un meşhur otobüs hattında direksiyona geçti

İmamoğlu, İstanbul'un meşhur otobüs hattında direksiyona geçti

Erdoğan'a böyle seslendi: İki üniversite mezunuyum, işsizim

Erdoğan'a böyle seslendi: İki üniversite mezunuyum, işsizim

TÜSİAD'dan hükümete: Önce hatalarınızı kabul edin

TÜSİAD'dan hükümete: Önce hatalarınızı kabul edin
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:05:03