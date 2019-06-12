Samanyolu Haber /Politika / Deniz Baykal 'İmamoğlu bir proje mi?' sorusunu bakın nasıl cevapladı /12 Haziran 2019 22:05

Deniz Baykal 'İmamoğlu bir proje mi?' sorusunu bakın nasıl cevapladı

CHP önceki dönem genel başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna, "Geçenlerede bir vatandaş sordu, 'elbette bir projedeir' dedim. Ekrem İmamoğlu bir Cumhuriyet projesidir. Kendiliğinden çıkmadı; arkasında cumhuriyetin eğitim politikası var, arkasında cumhuriyet var. Bizim en büyük değerimiz Cumhuriyet." yanıtını verdi.

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CHP önceki dönem genel başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 2 yıl sonra naklen yayın programına katıldı. Halk TV’de, Serhan Asker’in konuğu olan Baykal, başta İstanbul seçimleri olmak üzere Ankara siyasetinin sıcak gündemini değerlendiriyor. Baykal'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

(İmamoğlu bir proje mi? sorusuna yanıt) Geçenlerede bir vatandaş sordu, 'Elbette bir projedir' dedim. Ekrem İmamoğlu bir Cumhuriyet projedir. Kendiliğinden çıkmadı; arkasında cumhuriyetin eğitim politikası var, arkasında cumhuriyet var. Bizim en büyük değerimiz Cumhuriyet.

Cumhuriyet aldığı bir çocuğu Nobel Ödülü almaya kadar da götürüyor. İBB Başkanlığına da götürüyor. Başbakanlığa da götürüyor.

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