Deniz Baykal'a hırsız şoku

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a ait yapımı devam eden üç katlı iş merkezi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce soyuldu. İş yerinin asansör kapıları başta olmak üzere asansör beyni ve bina içinde tüm elektrik kabloları çalındı. Zararın 150 bin TL civarında olduğu belirtildi.





Olay, dün gece Muratpaşa İlçesi Gebizli Mahallesi, Termessos Bulvarı'ndaki CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a ait yapımı tamamlanmamış 3 katlı iş merkezinde meydana geldi. İş merkezine giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, krom olan ve maddi değeri yüksek asansör kapıları da dahil tüm tesisatın bakır kablolarını çaldı.





Hırsızlık olayı yan komşunun gece balkonda iki kişiyi görmesiyle ortaya çıktı. Baykal'ı arayan komşusu balkonda iki kişi gördüğünü, muhtemelen hırsızlık şüphelisi olabileceğini söyledi. Bunun üzerine yakın arkadaşı Ahmet Paksoy'u arayan Baykal, olayın araştırılmasını istedi. Sabah iş merkezine gelen Ahmet Paksoy, hırsızlığın boyutunun ciddi olduğu söyledi. Daha sonra olayla ilgili polise şikayette bulunuldu.