Deniz Baykal yeniden ameliyat edildi...

Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, beynindeki ödem nedeniyle yeniden ameliyata alındı. Bu sabah yapılan konsültasyonların ardından doktolar, Baykal'ın kanamasının devam ettiğini ve yeniden ameliyata alınması gerektiğini ifade ettiler.





Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Baykal'ın sağlık durumunda minimal de olsa olumlu gelişmeler olduğunu belirtmişti.





İbiş, geçirdiği rahatsızlığın ardından Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesinde dün tedavi altına alınan Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapmıştı.





Baykal'ın durumunda dün gece bir değişiklik olduğunu ve 12 saatte bir yapılması gereken tomografinin bu nedenle öne alındığını belirten İbiş, tetkik ve incelemeler sonucunda bir ameliyat kararlaştırılmadığını aktarmıştı.