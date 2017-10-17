Samanyolu Haber /Gündem / Deniz Baykal yeniden ameliyat edildi... /17 Ekim 2017 10:26

Deniz Baykal yeniden ameliyat edildi...

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, beynindeki ödem nedeniyle yeniden ameliyata alındı

SHABER3.COM

Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, beynindeki ödem nedeniyle yeniden ameliyata alındı. Bu sabah yapılan konsültasyonların ardından doktolar, Baykal'ın kanamasının devam ettiğini ve yeniden ameliyata alınması gerektiğini ifade ettiler.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş,  Baykal'ın sağlık durumunda minimal de olsa olumlu gelişmeler olduğunu belirtmişti.

İbiş, geçirdiği rahatsızlığın ardından Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesinde dün tedavi altına alınan Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin  açıklama yapmıştı.

Baykal'ın durumunda dün gece bir değişiklik olduğunu ve 12 saatte bir yapılması gereken tomografinin bu nedenle öne alındığını belirten İbiş, tetkik ve incelemeler sonucunda bir ameliyat kararlaştırılmadığını aktarmıştı.
<< Önceki Haber Deniz Baykal yeniden ameliyat edildi... Sonraki Haber >>

Kazakistan'da kaçırıldığı düşünülen Enver Kılıç'ın eşi, gelecek haberi bekliyor

Kazakistan'da kaçırıldığı düşünülen Enver Kılıç'ın eşi, gelecek haberi bekliyor

15 Temmuz ve Hizmet Hareketi

15 Temmuz ve Hizmet Hareketi

Baykal'a kim tuzak kurdu?

Baykal'a kim tuzak kurdu?

Bir lider 3 Dakikada kaç ülkeyle kavga edebilir?

Bir lider 3 Dakikada kaç ülkeyle kavga edebilir?

Mefkûre Muhâcirleri ve Yiğitçe Duruş

Mefkûre Muhâcirleri ve Yiğitçe Duruş

Muharrem Kalyoncu ‘Geçmişten İzler’ programında hatıralarını anlatmıştı

Muharrem Kalyoncu ‘Geçmişten İzler’ programında hatıralarını anlatmıştı

Bu Dua'yı kabul olacağına inanarak okuyun!

Bu Dua'yı kabul olacağına inanarak okuyun!

'Türkiye'nin en az oy alan partisi bu gücü nerede alıyor?'

'Türkiye'nin en az oy alan partisi bu gücü nerede alıyor?'

Hocaefendi'nin avukatlarından Erdoğan'a 'helikopterle saldırı' cevabı

Hocaefendi'nin avukatlarından Erdoğan'a 'helikopterle saldırı' cevabı

Havuzdan mükemmel haber: Metin Topuz her akşam evine geliyordu

Havuzdan mükemmel haber: Metin Topuz her akşam evine geliyordu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:27:53