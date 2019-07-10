Samanyolu Haber /Gündem / Deniz Baykal ile ilgili Halk TV gelişmesi /10 Temmuz 2019 21:36

Deniz Baykal ile ilgili Halk TV gelişmesi

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya milletvekili Deniz Baykal hakkında düzenlenen ‘Halk TV fezlekesi’ kapatıldı.

SHABER3.COM

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya milletvekili Deniz Baykal hakkında düzenlenen "Halk TV fezlekesi" kapatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Meclis Başkanlığı'ndan Baykal hakkındaki fezlekenin iadesini istedi. İade edilen dosya tekrar incelendi. Ve Baykal hakkında takipsizlik kararı verilerek, dosya kapatıldı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Halk TV'de yayımlanan bir film hakkındaki telif hakkı şikayeti nedeniyle dönemin Halk TV yönetim kurulu başkanı olan Baykal ile kanalın müdürü hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma sonucunda kanalın müdürü hakkında "mali haklara tecavüz" davası açılırken, Baykal hakkında ise aynı suçlama ile fezleke düzenlendi.

DAVA DÜŞÜNCE FEZLEKE ÇEKİLDİ

Fezleke, Baykal'ın rahatsızlığının sürdüğü dönemde Meclis Başkanlığı'na gönderildi. Ancak dönemin kanal müdürü hakkında Ankara 1. Fikri Sinai Haklar Ceza Mahkemesi'nde görülen davada düşme kararı verildi. Mahkemenin gerekçesinde; şikayette bulunanların söz konusu yapımla ilgili mali haklara sahip olduklarına ilişkin belgeleri sunmadıkları, bu nedenle de dava şartının oluşmadığı belirtildi.

TAKİPSİZLİK KARARI

Bu gelişme üzerine Savcılık, Baykal hakkındaki fezlekenin iadesini talep etti. Meclis Başkanlığı da fezlekenin iadesine karar verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hamza Yokuş dosyayı yeniden açtı. Ve Baykal hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi. Bu karar sonrası Baykal hakkındaki soruşturma dosyası kapanmış oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Deniz Baykal ile ilgili Halk TV gelişmesi Sonraki Haber >>

ODTÜ'de kavak katliamının görüntüleri...

ODTÜ'de kavak katliamının görüntüleri...

Merkel yine titreme nöbetine girdi

Merkel yine titreme nöbetine girdi

Ali Babacan'ın yeni parti kurma kararı için esnaf komşuları ne dedi?

Ali Babacan'ın yeni parti kurma kararı için esnaf komşuları ne dedi?

AKP ile MHP'ye "af" sözünü hatırlattı: Nereye gidiyorsunuz arkadaşlar?

AKP ile MHP'ye

Davutoğlu ekibinden dikkat çeken video

Davutoğlu ekibinden dikkat çeken video

Erdoğan, 2023 hedeflerini yarıya indirdi

Erdoğan, 2023 hedeflerini yarıya indirdi

Erdoğan konuşurken Albayrak yine uyudu

Erdoğan konuşurken Albayrak yine uyudu

Melih Gökçek'in evindeki kamera sistemi böyle söküldü

Melih Gökçek'in evindeki kamera sistemi böyle söküldü

Atilla Taş'tan Cüneyt Özdemir'e cevap

Atilla Taş'tan Cüneyt Özdemir'e cevap

Kaçırılanların yakınları neler yaşıyor

Kaçırılanların yakınları neler yaşıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:26:40