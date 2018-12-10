Samanyolu Haber /Dünya / Demokratlar Temsilciler Meclisi’nde Trump'a karşı harekete geçiyor /10 Aralık 2018 09:11

Demokratlar Temsilciler Meclisi’nde Trump'a karşı harekete geçiyor

Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Jerrold Nadler, gelecek ay Demokratlar’ın Temsilciler Meclisi’nde kontrolü ele geçirmesinin ardından Başkan Donald Trump’la ilgili azil oturumlarını başlatabileceklerini belirtti.

SHABER3.COM



Nadler, Trump’ın kendisini dolandırıcılarla çevrelediğini ve 2016 seçimlerini kazanmak için bir komplonun parçası olduğunu belirtti.

Gelecek ay Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’nun başkanlığını devralması beklenen Nadler, Kongre üyelerinin Trump’a yönelik suçlamaların ne kadar önemli olduğunu değerlendirmeleri gerektiğini kaydetti.

Nadler, kanıtlanması halinde Trump’a yöneltilen seçim öncesi iki kadına ödediği belirtilen 280 bin dolar sus parası suçlamasının kesinlikle azil suçu olduğunu söyledi. Senato’nun 3/2’sinin Başkan’ın azledilmesini onaylaması gerekiyor. Senato’da Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu düşünülürse bu ihtimal zor görünüyor.

Nadler, Kongre üyelerinin bütün bu gelişmelere bakara ve Rusya soruşturmasını yürüten özel savcı Robert Mueller’ın araştırmasının sonucuna bakarak değerlendirme yapmasıgerektiğini söyledi.

Amerikan Adalet Bakanlığı’nın görevdeki bir Başkan’a dava açılamayacağına yönelik prensibi bulunuyor, bununla birlikte görevden ayrılmasının ardından Trump’a dava açılabilir. Nadler ise anayasada Başkan’a dava açılmayacağına dair bir hüküm olmadığını ve kimsenin hukuktan üstün olmaması gerektiğini kaydetti.

Trump, kendisine yöneltilen Strormy Daniels ile Karen McDougal’a sus payı paraları verdiği ve seçim ekibinin Rusya’yla bağlantısı olduğu yönündeki suçlamaları reddediyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Demokratlar Temsilciler Meclisi’nde Trump'a karşı harekete... Sonraki Haber >>

Anne ve bebeği son anda kurtuldu

Anne ve bebeği son anda kurtuldu

Yeni Bamteli yayınlandı....

Yeni Bamteli yayınlandı....

Fransa'da Apple mağazasını talan ettiler

Fransa'da Apple mağazasını talan ettiler

Konya'da üretilen ilk insansı robot kontrolden çıkıp sahneden düştü

Konya'da üretilen ilk insansı robot kontrolden çıkıp sahneden düştü

Sarı yelekli Türk'ten TRT'ye: Tayyip de gidecek Macron da gidecek

Sarı yelekli Türk'ten TRT'ye: Tayyip de gidecek Macron da gidecek

Mars'taki rüzgar sesi ilk kez kaydedildi

Mars'taki rüzgar sesi ilk kez kaydedildi

Hem biber gazı sıktırdı hem de bir şey olmaz dedi

Hem biber gazı sıktırdı hem de bir şey olmaz dedi

Fransa'yı karıştıran görüntüler

Fransa'yı karıştıran görüntüler

Aniden çıkan hortum konser alanını dağıttı

Aniden çıkan hortum konser alanını dağıttı

Bir anda yola itti

Bir anda yola itti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:18:42