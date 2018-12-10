Demokratlar Temsilciler Meclisi’nde Trump'a karşı harekete geçiyor









Nadler, Trump’ın kendisini dolandırıcılarla çevrelediğini ve 2016 seçimlerini kazanmak için bir komplonun parçası olduğunu belirtti.





Gelecek ay Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’nun başkanlığını devralması beklenen Nadler, Kongre üyelerinin Trump’a yönelik suçlamaların ne kadar önemli olduğunu değerlendirmeleri gerektiğini kaydetti.





Nadler, kanıtlanması halinde Trump’a yöneltilen seçim öncesi iki kadına ödediği belirtilen 280 bin dolar sus parası suçlamasının kesinlikle azil suçu olduğunu söyledi. Senato’nun 3/2’sinin Başkan’ın azledilmesini onaylaması gerekiyor. Senato’da Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu düşünülürse bu ihtimal zor görünüyor.





Nadler, Kongre üyelerinin bütün bu gelişmelere bakara ve Rusya soruşturmasını yürüten özel savcı Robert Mueller’ın araştırmasının sonucuna bakarak değerlendirme yapmasıgerektiğini söyledi.





Amerikan Adalet Bakanlığı’nın görevdeki bir Başkan’a dava açılamayacağına yönelik prensibi bulunuyor, bununla birlikte görevden ayrılmasının ardından Trump’a dava açılabilir. Nadler ise anayasada Başkan’a dava açılmayacağına dair bir hüküm olmadığını ve kimsenin hukuktan üstün olmaması gerektiğini kaydetti.





Trump, kendisine yöneltilen Strormy Daniels ile Karen McDougal’a sus payı paraları verdiği ve seçim ekibinin Rusya’yla bağlantısı olduğu yönündeki suçlamaları reddediyor.