Demokrat Parti’nin İlk Münazarasına Göçmen Krizi Damga Vurdu

Demokrat Parti’den aday adayı listesinin bir hayli kalabalık olması sebebiyle 2 gruba ayrılan aday adayların ilk bölümü canlı yayında politikalarını anlattı. Münazaraya ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizini gözler önüne seren göçmen baba ve kızın nehirde boğularak ölümü damga vurdu.





Demokrat Parti’den 2020 başkanlık seçimi için aday adayı olan 20 siyasetçi bulunuyor. Listenin kalabalık olması sebebiyle aday adaylarının ikiye ayrılarak peş peşe iki farklı günde münazara gerçekleştirmelerine karar verilmişti. İlk grupta yer alan 3’ü kadın 10 aday adayı, Florida’nın Miami kentinde yapılan ve NBC, MSNBC ve Telemundo kanallarının yayınladığı münazarada politikalarını anlatarak seçmenlerin desteğini almaya çalıştı.





Aday adayları münazarada açılış konuşması yapmadı. Kendilerine yöneltilen her soruya da 1 dakika, aynı konuyla ilgili ilave sorulara da 30 saniye içinde cevap verdi. 2 saat süren münazara boyunca Demokrat Parti’nin aday adayları moderatörlerden gelen sorular ışığında farklı konu başlıklarında duruşlarını anlattı ve politika önerilerinde bulundu. Münazaranın ilk bölümünde ABD iç siyasetine ilişkin konular tartışıldı. Aday adayları ABD’de her seçim döneminde tartışma konusu olan sağlık sigortası konusunda görüşlerini paylaştı. Aday adayları herkes için sağlık sigortasına erişim sağlayan ve Obama dönemine damga vuran Medicare’i savundu. Sigorta şirketlerinin milyarlarca dolar kar elde ettiği, mevcut sistemin işlemediği vurgulandı.



