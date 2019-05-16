Samanyolu Haber /Gündem / Demokrat Parti İstanbul seçimi için kararını verdi /16 Mayıs 2019 19:41

Demokrat Parti İstanbul seçimi için kararını verdi

31 Mart seçimlerinde 25 bin 544 oy alan Demokrat Parti, İstanbul seçimlerine katılmama kararı aldı.

SHABER3.COM

Demokrat Parti, İstanbul seçimlerine katılmama kararı aldı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun 31 Mart seçimlerinin büyükşehir beledye başkanlığı seçimini iptal etmesinin ardından 23 Haziran'da yapılacak olan seçimde, Demokrat Parti sandığa gitmeyeceğini duyurdu.

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, “Demokrat Parti olarak YSK tarafından iptal edilen ve 23 Haziran’da yenilenecek olan adeta ‘2. Tur’ hüviyetindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine hem teşkilatımız hem de yetkili kurullarımızda yaptığımız değerlendirmeler neticesinde katılmama kararı almış bulunmaktayız” dedi. 

 31 Mart'taki seçimde DP adayı Ersan Gökgöz 25 bin 544 oy almıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Demokrat Parti İstanbul seçimi için kararını verdi Sonraki Haber >>

AKP bakın neleri çalmış

AKP bakın neleri çalmış

Yaşlı adamı otobüsten iten kadın cinayetten yargılanacak

Yaşlı adamı otobüsten iten kadın cinayetten yargılanacak

TÜSİAD hükümeti bombaladı

TÜSİAD hükümeti bombaladı

KHK mağduru Haluk Savaş konuştu

KHK mağduru Haluk Savaş konuştu

AKP 'kefen parasına' göz dikti

AKP 'kefen parasına' göz dikti

Erdoğan'ın tehdidi işe yaramadı

Erdoğan'ın tehdidi işe yaramadı

Binali Yıldırım, İmamoğlu’nun indirimlerine karşı çıkmış!

Binali Yıldırım, İmamoğlu’nun indirimlerine karşı çıkmış!

İsmi mermi ve dünyanın en hızlısı

İsmi mermi ve dünyanın en hızlısı

Dikkatsiz bir sürücü otoyolu birbirine kattı

Dikkatsiz bir sürücü otoyolu birbirine kattı

Kömürle çalışan son santralide yıktılar

Kömürle çalışan son santralide yıktılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:41:41