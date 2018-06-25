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Demokrat Parti de meclise girdi...
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25 Haziran 2018 14:43
Demokrat Parti de meclise girdi...
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, İyi Parti listesinden Afyonkarahisar milletvekili seçildi...
SHABER3.COM
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Adayı Gültekin Uysal, kesin olmayan sonuçlarına göre Afyonkarahisar'dan seçilerek, TBMM'de yer alacak 600 milletvekili arasına girdi.
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