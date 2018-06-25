Demokrat Parti de meclise girdi...









Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Adayı Gültekin Uysal, kesin olmayan sonuçlarına göre Afyonkarahisar'dan seçilerek, TBMM'de yer alacak 600 milletvekili arasına girdi.