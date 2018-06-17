Samanyolu Haber /Gündem / 'Demokrasiye karşıyız ama seçimde Erdoğan'ı destekleyeceğiz' /17 Haziran 2018 01:09

'Demokrasiye karşıyız ama seçimde Erdoğan'ı destekleyeceğiz'

24 Haziran seçimlerine kısa bir süre kala dini motifli derneklerin AKP’ye desteği sürüyor.

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Birçok selefi dernek tarafından “Beyanname” başlığıyla yayımlanan açıklamada “Cumhurbaşkanını ve mevcut hükümeti emsallerinden daha liyakatli oldukları kanaatiyle desteklediğimizi beyan ederiz” denildi. 

Beyanname şöyle: “Geçmişte dinimize yapılan düşmanlığı, vatanımıza yapılan ihaneti, halkımıza yapılan zulmü bir daha yaşamamak için. Afganistan, Irak, Suriye, Libya, Yemen ve Mısır gibi olmamak için. 16 senelik kazanımlarımızı heba etmemek için. Dahili, bölgesinde, İslam aleminde ve dünyada daha güçlü bir Türkiye temennisiyle, daha iyi huzurlu bir gelecek ve en iyiler, gelecekte daha iyi idarecileri hak edebilmek için. Bizler, Selefi Menhec Ehli Sünnet mensupları olarak, Cumhurbaşkanı’nı ve mevcut hükümeti emsallerinden daha liyakatli oldukları kanaatiyle, şu ana kadar yaptıklarını yapacaklarının teminatı gördüğümüzden desteklediğimizi kamuoyuna beyan ederiz.”

Birgün gazetesinin haberine göre, 14 derneğin imzasının olduğu beyanname, bu dernekler adına Ebu Said Yarpuzlu Mehmet Balcıoğlu imzasıyla yayımlandı.
 
‘Demokrasiyi tasvip etmedik’

Ebu Said Yarpuzlu daha sonra Facebook hesabından demokrasiyi tasvip etmediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Biz hiçbir zaman demokrasiyi tasvip etmedik. Onunla hiçbir zaman hayra ulaşacağımızı düşünmedik. Onunla şeriatın geleceği aklımızdan dahi geçmedi. Biz hiçbir zaman şeriatın geleceğini beklemedik zira gittiğine inanmadık.”
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