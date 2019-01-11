'Demokrasi Endeksi Raporu' yayınladı Türkiye yine sınıfta kaldı









Türkiye bu sıralama ile Nijerya, Uganda, Zambiya, Lübnan, Sri Lanka gibi ülkelerin gerisinde kaldı. Endekste dünyanın en demokratil ülkesi Norveç olurken, bunu İzlanda, İsveç, Yeni Zelanda takip etti. Demokrasi durumunun en kötü olduğu ülkeler ise Kuzey Kore, Suriye ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti olarak listelendi.





Ülkelerin, tam demokrasi, kusurlu demokrasi, hibrit demokrasi, ve otoriter olarak katagorize edildiği endekste Türkiye, hem demokratik, hem de otokratik öğeler bulunduran "hibrit rejim" kategorisinde yer alıyor.





Endekste coğrafi bakımdan "Batı Avrupa ülkeleri" kategorisinde yer alan Türkiye, bu kategoride 'hibrit demokrasi'ye sahip olan tek ülke olarak son sırada bulunuyor. Türkiye'ye demokrasi endeksi en yakın olan Batı Avrupa ülkesi ise 7.29 ile Yunanistan oldu.





Economist Türkiye'nin puanının gerilemesine neden olarak yeni Cumhurbaşkanlığı siteminin "yürütme organına" çok büyük yetkiler verirken, parlamentonun gücünün azalmasını gösterdi. İstihbarat ekibi ayrıca seçimlerin OHAL altında yapıldığına dikkat çekildi. Raporda ayrıca seçimlerin çoğunlukla "özgür" göründüğünü ama eşit olmayan bir ortamda gerçekleştiğini belirtti. Economist bu söylemine neden olarak HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu olmasını, Tayyip Erdoğan dışındaki adayların medyada az yer almasını ve "ifade özgürlüğüne konulan engelleri" gösterdi.





Türkiye'ye farklı dallarda verilen puanlar şöyle (10 üzerinden)





1- Seçim süreci ve çoğulculuk: 4.50

2- Hükümetin işleyişi: 5.00

3- Siyasal katılım: 5.00

4- Siyasal kültür: 5.00

5- Sivil özgürlükler: 2.35

Genel Puan: 4.37





"Batı Avrupa" ülkeleri arasında puan kaybeden diğer ülkeler ise İtalya ve Avusturya oldu.