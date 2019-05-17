Demiryolu değil ölüm yolu

Yaşanan bu iki "kaza"nın ardından AKP iktidarı boyunca gerçekleşen tren ve demiryolları kazalarına ilişkin veriler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına soruldu.







CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, CİMER üzerinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na 16 yılda kaç kişinin demiryolu kazalarında hayatını kaybettiğini sordu. Bakanlıktan gelen cevapta, 2003-2018 yılları arasında 1492 kişinin tren ve demiryolu kazalarında hayatını kaybettiği bildirildi.





ÖLÜM SAYILARINDA DA LİDER





Türk Tabipleri Birliği, 13 Aralık 2018 günü Ankara’da meydana gelen tren kazası ile ilgili yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği verilerine göre 2016 yılında 28 AB ülkesinde 450,7 milyar yolcu kilometresine karşılık 1787 kaza meydana geldiğini, 1742 ölüm ve yaralanma olduğunu dile getirmişti. Türkiye'deki duruma ilişkin de verinin paylaşıldığı açıklamada, "2016 yılında ülkemizde sadece 4.3 milyar yolcu kilometresine karşılık 120 kaza olmuş, 153 yurttaşımız ölmüş veya yaralanmıştır" denilmişti.





Türkiye'de 2003 yılında 77 milyon yolcu trenle yolculuk yaparken, bu sayı sırasıyla 2011 yılında 121 milyon, 2013 yılında 107 milyon, 2014 yılında 152 milyon, 2016 yılında 176 milyon , 2017 yılında 182 milyon, 2018 yılında ise 110 milyon oldu.