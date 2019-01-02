Samanyolu Haber /Gündem / Demiryollarından milyarlarca liralık rekor zarar... /02 Ocak 2019 23:10

Demiryollarından milyarlarca liralık rekor zarar...

Yıllardır bütçesi kara deliğe dönüşen Devlet Demiryolları’nın 2017’yi de 2 milyar lira zararla kapattığı ortaya çıktı

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Son dönemde kazalarıyla gündemde olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) zararı her geçen yıl büyüyor.

Sözcü Gazetesi'nden İsmail Şahin'in haberine göre Sayıştay’ın denetim raporuna göre 2017 yılını 2 milyar lira zararla kapatan TCDD’nin geçmiş yıllarla birlikte toplam bilanço zararı 18 milyar lirayı aştı.

Sayıştay denetçileri, uzun yıllardır TCDD yönetimini hızlı tren projelerinin yanı sıra, konvansiyonel hatların modernizasyonuna da ağırlık verilmesi konusunda uyarırken, yatırımların en uygun maliyetle ve zamanında tamamlanması gerektiğine dikkat çekiyor. Projelerinin ayrıntılı araştırmalara ve zemin-sondaj etütlerine dayalı olarak hazırlanması, ihalelere gerçekçi metrajlar üzerinden çıkılması, zorunlu haller dışında ihaleden sonra projelerde kapsamlı değişikliklere gidilmemesi önerisinde bulunan denetçiler, TCDD’nin verimli çalışan ve rekabet gücü yüksek bir kurum haline getirilmesi gerektiğine vurgu yapıyor.

Yüksek maliyetlerle işletmecilik yapmak zorunda kalan TCDD üzerindeki finansal yük de her geçen gün artıyor.

PERSONEL SAYISINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Yıllardır zarar etmesi nedeniyle, iç kaynak oluşturamayan kurum kaynak ihtiyacının sürekli olarak Hazine tarafından yapılan sermaye artışları ve  devirli/garantili yurtdışı krediler ile karşılıyor.

Hazine'nin en fazla kaynak ayırdığı Kamu İktisadi Teşekkülü (KİT) olan TCDD, yatırım programı kapsamında 3.6 milyar, 2016'da 4.4 milyar, 2017'de ise 5.8 milyar lira ödenek kullandı.

Son 16 yılda çalışan sayısı 36 binden 13 bine gerileyen TCDD'de 8 bin sözleşmeli, 5 bin daimi işçi çalışıyor.
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