Demirtaş'tan #freedemirtas kampanyası için mesaj

Siyasiler, gazeteciler, hak savunucuları ve vatandaşlar yoğun destek verdiği kampanyayla ilgili Demirtaş'tan ilk mesaj geldi. Eşi Başak Demirtaş bugün cezaevinde Demirtaş ile görüştü. Ziyaret sonrası Selahattin Demirtaş’ın mesajını sosyal medyadan iletti.





Paylaşımda "Merhabalar Selahattin ile görüş günümüzdü bugün. Her şeye rağmen sağlığı ve morali gayet iyiydi. Demirtaş’a ve bütün siyasi tutsaklara özgürlük isteyen herkese selamlarını ve teşekkürlerini iletti" ifadeleri yer aldı.





'Demirtaş'a Özgürlük İnisiyatifi'nin düzenlediği kampanyaya destek vermek isteyenlerin sosyal medyada kendi fotoğrafının yanına '#freedemirtas' yazarak paylaşmaları talep edildi.