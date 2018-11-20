Demirtaş'tan avukatları aracılığıyla ilk açıklama

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) hakkında ihlal kararı verdiği HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kararla ilgili olarak "Siyasi rehine poziyonum hukuken tescil edildi" dedi. Avukatları aracılığıyla açıklama yapan Demirtaş, "Bunun benim şahsımla ilgili mesele değil, AİHM kararında da tespit edildiği gibi bütün Türkiye toplumu ve demokrasisi açısından çok vahim bir durumdur" diye konuştu.







2 yılı aşkın süredir Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, AİHM'in kendisi hakkında verdiği ve tutukluluğuna derhal son verilmesi gerektiğinin vurgulandığı hak ihlali kararıyla ilgili avukatları aracılığıyla açıklama yaptı.





Kararın ardından cezaevinde Demirtaş'ı ziyaret eden avukatlar Ramazan Demir, Benan Molu, Murat Aksark çıkışta ARTI TV'nin sorularını yanıtladı.





Ramazan Demir, "Selahattin Demirtaş ile yaptığımız görüşmeyi sizlerle paylaşıyorum. Demirtaş AİHM kararı ile birlikte siyasi rehine poziyonunun hukuken tescil edildiğini ifade etti" dedi.





Avukat Demir, Demirtaş'ın "İlk günden bu yana söylediğimiz gibi HDP'ye yapılan operasyon, tutuklanmamız, yargılanmamız hukuki değil, siyasi dayanak ve gerekçelerle yapılıyor' dedi. Yargılandığım davalar ve isnatlar da tümden çökmüştür" dediğini aktardı.





Avukat Demir, Demirtaş'la yaptığı görüşmeyle ilgili şöyle devam etti:







"Tutukluluğun devamının politik saikler taşıdığını, 18. madde bölümünde tutukluluğunun tek başına kendi haklarını değil, Türkiye demokrasisi açısından çok büyük tehditler oluşturduğunu ifade etti. Tek başında Demirtaş şahsında değil, bütün Türkiye demokrasisi açısından sonuç doğuran bir karar olduğunu söyledi. Tutukluluk halinin hukuki olmadığının tescilinin kendisini memnun ettiğini söyledi."





'ERDOĞAN ANAYASAYI TANIMAYACAĞINI SÖYLEDİ'







Avukat Ramazan Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "AİHM kararları bizi bağlamaz. Bugüne kadar örgütle ilgili çoğu kararlar hepsi aleyhe. Karşılığında yapabilecek çok şeyler var. Karşı hamlemizi yaparız. Terör devam ediyor" sözleriyle ilgili olarak Selahattin Demirtaş'ın "Maalesef ki yürütmenin baş sıfatıyla açıklama yapan Cumhurbaşkanı halen bu mahkeme kararına rağmen hukuku, kanunu, anayasa'yı tanımayacağını ifade edebilmektedir" dediğini aktardı.





'DEMOKRASİYE, BARIŞA, ADALETE OLAN İNANCIMI KAYBETMEDİM'





Demir'in aktardığına göre, Demirtaş sözlerine şöyle devam etti:





"Hukuk ve adalet mücadelemiz her koşulda devam edecektir. Haklı bir mahkeme kararı olmadan 2 yıldır burada tutuluyor olmama rağmen demokrasiye, barışa ve adalete olan inancımı asla kaybetmedim."





'EN BÜYÜK UMUT KAYNAĞIM HALKTIR'





"Bu konuda en büyük umut kaynağım halktır ve halkın mücadelesidir. Son derece önemli ve ciddi sonuçlar içeren bu mahkeme kararını zorlu bir hukuki mücadele neticesinde ortaya çıkaran bütün avukat arkadaşlarıma, partim HDP'ye ve dayanışma içerisinde olan bütün halkımıza en içten teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum."





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