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Demirtaş'ın tahliyesi için başvuru
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Demirtaş'ın tahliyesi için başvuru
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29 Mayıs 2018 11:28
Demirtaş'ın tahliyesi için başvuru
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapıldı.
SHABER3.COM
HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın tahliyesine ilişkin talebin mahkeme tarafından reddedilmesi üzerine avukatları bugün Anayasa Mahkemesine başvurdu.
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