Samanyolu Haber /Gündem / Demirtaş'ın tahliyesi için başvuru /29 Mayıs 2018 11:28

Demirtaş'ın tahliyesi için başvuru

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapıldı.

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HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın tahliyesine ilişkin talebin mahkeme tarafından reddedilmesi üzerine avukatları bugün Anayasa Mahkemesine başvurdu.
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