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Demirtaş'ın itirazına üst mahkemeden de ret
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Demirtaş'ın itirazına üst mahkemeden de ret
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24 Mayıs 2018 15:09
Demirtaş'ın itirazına üst mahkemeden de ret
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini reddeden mahkemenin kararına bir üst mahkemeye yapılan itiraz da reddedildi.
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini reddeden mahkemenin kararına bir üst mahkemeye yapılan itiraz da reddedildi.
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