Samanyolu Haber /Gündem / Demirtaş'ın cezaevindeki sandığından sıfır çeken iki aday /25 Haziran 2018 00:40

Demirtaş'ın cezaevindeki sandığından sıfır çeken iki aday

Selahattin Demirtaş’ın oyunu kullandığı Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki sandıkta İnce'ye 87, Erdoğan'a 0 oy çıktı.

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HDP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın oyunu kullandığı Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki 9903 nolu sandıkta Muharrem İnce'nin birinci olduğu belirtildi. Partilerin aldığı oylarda ise HDP 94 oy ile birinci oldu.

Demirtaş'ın sandığından çıkan cumhurbaşkanlığı seçimi oylarının dağımı şöyle: 

Tayyip Erdoğan: 0
Selahattin Demirtaş: 35
Muharrem İnce: 87
Temel Karamollaoğlu: 3
Meral Akşener: 37
Doğu Perinçek: 0

Milletvekili seçiminde ise HDP’nin birinci parti olduğu görüldü.

HDP: 94 
AKP: 0
CHP: 31
İyi Parti: 31
SP: 2
MHP: 1
HÜDA-PAR: 1
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