Demirtaş'ın cezaevindeki sandığından sıfır çeken iki aday

HDP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın oyunu kullandığı Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki 9903 nolu sandıkta Muharrem İnce'nin birinci olduğu belirtildi. Partilerin aldığı oylarda ise HDP 94 oy ile birinci oldu.
Demirtaş'ın sandığından çıkan cumhurbaşkanlığı seçimi oylarının dağımı şöyle:
Tayyip Erdoğan: 0
Selahattin Demirtaş: 35
Muharrem İnce: 87
Temel Karamollaoğlu: 3
Meral Akşener: 37
Doğu Perinçek: 0
Milletvekili seçiminde ise HDP’nin birinci parti olduğu görüldü.
HDP: 94
AKP: 0
CHP: 31
İyi Parti: 31
SP: 2
MHP: 1
HÜDA-PAR: 1