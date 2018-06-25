Demirtaş'ın cezaevindeki sandığından sıfır çeken iki aday

HDP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın oyunu kullandığı Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki 9903 nolu sandıkta Muharrem İnce'nin birinci olduğu belirtildi. Partilerin aldığı oylarda ise HDP 94 oy ile birinci oldu.







Demirtaş'ın sandığından çıkan cumhurbaşkanlığı seçimi oylarının dağımı şöyle:





Tayyip Erdoğan: 0

Selahattin Demirtaş: 35

Muharrem İnce: 87

Temel Karamollaoğlu: 3

Meral Akşener: 37

Doğu Perinçek: 0





Milletvekili seçiminde ise HDP’nin birinci parti olduğu görüldü.





HDP: 94

AKP: 0

CHP: 31

İyi Parti: 31

SP: 2

MHP: 1

HÜDA-PAR: 1