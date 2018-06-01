Demirtaş TRT’de 'göründü': 3 saniye!

Muhalefet partileri 24 Haziran seçimleri öncesi kamu yayıncısı TRT’nin seçim sürecinde tüm adaylara eşit yer ayırmadığı itirazlarına devam ediyor. Partilerin seçim beyannamelerinde “TRT’yi kapatmak” ve “özelleştirmek” gibi vaatler yer alırken Şeffaflık Derneği, mayıs ayında TRT yayınlarını inceledi.





“2018 Seçimleri Sürecinde TRT İzleme Çalışması” başlıklı incelemede 4 Mayıs-31 Mayıs tarihleri arasında TRT Haber kanalının “ana haber bültenlerinde” cumhurbaşkanı adaylarına ve siyasi partilere ayrılan süreyi hesaplayan dernek, TRT’nin kamu yayıncılığını hatırlatarak siyasi yelpazeyi ‘bütün çeşitliliğiyle yansıtması’ çağrısı yaptı.



