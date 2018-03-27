Samanyolu Haber /Politika / Demirtaş: Siyasi yasaklı olayım diye bazı siyasiler uğraşıyor /27 Mart 2018 04:01

Demirtaş: Siyasi yasaklı olayım diye bazı siyasiler uğraşıyor

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, siyasi yasaklı duruma düşmesi için bazı siyasilerin çaba içerisinde olduğunu ileri sürdü.

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Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Demirtaş ‘Bazı siyasiler bir an önce siyasi yasaklı konuma düşürülmem için bir hayli uğraşıyorlar' dedi.

Demirtaş'ın geçmiş dönemlere ait konuşmalarının yer aldığı bir videonun da paylaşıldığı açıklamada yargı ve AKP'ye dönük eleştireler yer aldı.

"Bazı siyasiler baskı yaparak bir an önce cezalandırılmam ve siyasi yasaklı konuma düşürülmem için bir hayli uğraşıyorlar" diyen Demirtaş'ın açıklamasında, "Zamanında yaptığımız uyarıları dikkate almayanlar, şimdi konuşmalarımızdan dolayı beni 500 yıl hapis cezası ile yargılıyorlar. Bizi yargılamak yerine, ön yargısız bir şekilde birazcık anlamaya çalışsaydınız ülke bu durumda olmazdı. Şimdi de yargılandığım mahkemelerde, bazı siyasiler baskı yaparak bir an önce cezalandırılmam ve siyasi yasaklı konuma düşürülmem için bir hayli uğraşıyorlar diye haberler alıyorum" ifadeleri yer aldı.

'YARGI ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER'

Demirtaş, "Bunu yapan siyasiler de, bu baskıya boyun eğecek yargı mensupları da emin olun ki, bir gün adil yargı önünde hesap verecekler. Biz her zamanki gibi hakikatleri söylemeye devam edeceğiz. Hepinize selam ve sevgilerimi iletiyorum" dedi.
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