Demirtaş: İspat et, senin lehine adaylıktan çekileceğim

Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6-8 Ekim’de Kobani için yapılan eylem üzerinden kendisine yönelik yaptığı suçlamalara yanıt verdi. Demirtaş, “Ey Erdoğan! Sana siyasi tarihinin en büyük fırsatı: 24 Haziran’a kadar bu tweetimin altına, Selahattin Demirtaş olarak yaptığımı iddia ettiğin ‘53 kişinin katledilmesi sözde talimatımı’ paylaşırsan söz veriyorum, senin lehine Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekileceğim.







Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan HDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından 6-7 Ekim 2014’te IŞİD saldırısına maruz kalan Kobani için yapılan eylemler nedeniyle kendisini hedef gösteren ve suçlamalarda bulunan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi.





Demirtaş, “Erdoğan’ın Kobani Yalanları” başlıklı yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kobani gösterilerinde şiddet ve provokasyonların başlama tarihi 5-6 Ekim değil, Erdoğan’ın ‘Kobani düştü düşecek’ açıklamasını yaptığı 7 Ekim ve bu açıklamadan hemen sonrasıdır. Bu açıklama sonrası ölümler yaşanmaya başlamıştır.







Kobani olayları nedeniyle ne benim hakkımda ne de HDP yönetimi hakkında açılmış bir tek dava yoktur. Kobani olaylarında katledilen insan sayısı 53 değil, 43’tür. Bunların 6’sı HÜDAPAR’lı, 2’si suikaste uğrayan güvenlik görevlisi, 2’si Suriyeli mülteci, 33’ü de HDP’lidir. 6 HÜDAPAR’lı haricindeki kişilerin katledilmesi hakkında açılmış tek bir etkili dava ve soruşturma yoktur.





Kobani olayları Erdoğan’ın dediği gibi 7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında değil, seçimlerden 8 ay önce, 7 Ekim 2014 tarihinde yaşanmıştır. Kobani olaylarından sonraki 5 ay boyunca da Erdoğan ve AKP ile çözüm süreci kapsamında görüşmelerimiz devam etmiştir. Yani Erdoğan, bugün 'terörist' diye ilan ettiği bizlerle 5 ay daha görüşme sürdürmüştür.”





AKP’LİLER MECLİS ARAŞTIRMASINI REDDETTİ





Kobane için yapılan eylemlerin arkasındaki provokatör ve azmettiricilerin ortaya çıkması için TBMM’ye verdikleri 12 araştırma ve soru önergesinin AKP’lilerin oyları ile reddedildiğini hatırlatan Demirtaş devamla şunları söyledi: “Yasin Börü ve katledilen diğer kişiler Erdoğan'ın umurunda bile değildir. Erdoğan bunu istismar aracı olarak kullanmaktan çekinmemiştir ve bu nedenle sadece seçim dönemlerinde gündeme getirmiştir. Tıpkı Yasin Börü gibi Gaziantep’te ve İzmir’de Ekrem Karaçoğlu, Musa Bayram isimli yurttaşlarımız da kameralar önünde linç edilerek katledilmiştir. Ancak failleri bulunmamıştır. Erdoğan bu kişilerin isimlerini dahi bilmemektedir. Çünkü bu insanlar HDP’lidir. Erdoğan’ı asıl kahreden şey vahşice katledilen yurttaşlarımız değil, IŞİD’in Kobani’de yenilmiş olmasıdır.