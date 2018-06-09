Samanyolu Haber /Gündem / Demirtaş’ın tahliye talebine aynı gerekçeyle bir ret daha: Adli kontrol yetersiz kalır /09 Haziran 2018 14:04

Demirtaş’ın tahliye talebine aynı gerekçeyle bir ret daha: Adli kontrol yetersiz kalır

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebi reddedildi...

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HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğunun devamına karar verildi. Mahkeme, adli kontrol hükümlerine uymanın sanık iradesine bağlı olduğunu belirterek, ‘bunun yetersiz kalacağına dair oluşan kanaati’ kararına gerekçe olarak gösterdi.
Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, bir yıl altı aydır Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş’ın aylık tutukluluk incelemesini 1 Haziran günü yaptı.

Daha önce Demirtaş’ın tahliye edilmesi yönünde oy kullanan üye hâkim Cengiz Aydıner son incelemeye katılmadı.

Gerekçe aynı
Dosyanın resen ele alındığı ifade edilen kararda gerekçe şu şekilde: “Tutuklu Demirtaş’ın üzerine atılı suçları işlediği iddiasına dair, olay tutanakları, değerlendirme ve tespit tutanakları, dijital verilere ilişkin çözüm tutanağı, görüntü ve çözüm tutanakları, teknik araçlarla izleme ve dinleme çözüm tutanakları ve tanık beyanına dayanan kuvvetli suç şüphesinin varlığı, suçların CMK’de tutuklama nedeni olarak öngörülen katalog suçlardan olması , sanığa isnat edilen suçların cezaların alt ve üst sınırı, kovuşturma konusu suçların yasada öngörülen alt ve üst sınırlar arasındaki ceza miktarı dikkate alındığında ceza miktarı ile tutuklama tedbiri arasında ölçülülük bulunması, adli kontrol hükümlerine uymanın sanık iradesine bırakılması ve ceza miktarına göre bu aşamada yetersiz kalacağı kanaati.”
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