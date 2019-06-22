Samanyolu Haber /Gündem / Demirtaş’ın annesinden açıklama /22 Haziran 2019 16:46

Demirtaş’ın annesinden açıklama

HDP’nin Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş, Erdoğan’a seslenerek “Erdoğan Bey korkmasın, oğlumu bıraksın, ona siyaset yaptırmayacağım” dedi.

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HDP’nin Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Diyarbakır’da yaşayan annesi Sadiye Demirtaş oğlunun tutukluluk süreci ile ilgili açıklama yaptı. Oğlunun siyasete girmesinden memnun olmadığını söyleyen Sadiye Demirtaş Erdoğan’a seslenerek “Erdoğan Bey korkmasın, oğlumu bıraksın, ona siyaset yaptırmayacağım” dedi.

‘ERDOĞAN BEY KORKMASIN’

Sadiye Demirtaş, T24’ten Reyan Tuvi’ye verdiği röportajda, “Şimdi oğlum çıksa bırakmayacağım tekrar siyaset yapsın. Kesinlikle bırakmayacağım! Erdoğan Bey korkmasın, oğlumu bıraksın, ona siyaset yaptırmayacağım” ifadelerini kullandı. Demirtaş’ın babası Tahir Demirtaş ise oğlunu desteklediğini belirterek “Bana kalsa sonuna kadar devam etmeli! Babası olarak hissim, Allah’ın izniyle Selahattin ileride Cumhurbaşkanı olacak” dedi.

Tuvi’nin Demirtaş ailesi ile yaptığı röportajda Sadiye Demirtaş’ın ifadelerinin bir kısmına şöyle yer verildi:

‘LAZIM DEĞİL, HER ŞEY ONLARIN OLSUN’ 

“Siyaseti sevmiyorum. Keşke çocuklarım siyasete girmeseydi. Şimdi oğlum çıksa bırakmayacağım tekrar siyaset yapsın. Kesinlikle bırakmayacağım! Erdoğan Bey korkmasın, oğlumu bıraksın, ona siyaset yaptırmayacağım. Dinlesin beni! Ben bunu cezaevi kamerasına da söylemişim. Selahattin çıkacak ve burada yanımda oturacak!

Cumhurbaşkanı olmasına ben izin vermem! Bize lazım değil, her şey onların olsun!”
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