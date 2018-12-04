Samanyolu Haber /Politika / Demirtaş: İktidarın emrindeki yargının verdiği cezayı tanımıyorum /04 Aralık 2018 22:12

Demirtaş: İktidarın emrindeki yargının verdiği cezayı tanımıyorum

Hakkında 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla verilen hapis cezasının onanmasını eleştiren Selahattin Demirtaş, "İktidarın emrindeki yargının verdiği cezayı da tehditlerini de tanımıyorum. Beni ve arkadaşlarımı sadece bedenen içeride tutmayı başarıyorsunuz. Geri kalan her şeyi de kaybediyorsunuz" açıklamasında bulundu.

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HDP'nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İkinci Ceza Dairesi'nin aldığı onama kararının ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. Demirtaş, "İktidarın emrindeki yargının verdiği cezayı da tehditlerini de tanımıyorum. Beni ve arkadaşlarımı sadece bedenen içeride tutmayı başarıyorsunuz" dedi.

Demirtaş yaptığı paylaşımlarda ifadeleri kullandı:

'YAPIN YAPMAYIN DEMİYORUM DA BU KADAR ACEMİCE VE KEPAZECE YAPMAYIN'

"Yapın, ‘yapmayın' demiyorum da bu kadar aleni, acemice ve kepazece yapmayın böyle. İktidarın emrindeki yargının verdiği cezayı da tehditlerini de tanımıyorum. Beni ve arkadaşlarımı sadece bedenen içeride tutmayı başarıyorsunuz. Geri kalan her şeyi de kaybediyorsunuz. İki yıldır içerideyiz, HDP olarak biz büyüyoruz, siz küçülüp zavallılaşıyorsunuz. Faşizme karşı direnmeye devam edecek ve kazanacağız. Suç işleyen tüm yargıçlar bir gün yargıya hesap verecekler. Bizi teslim alamazsınız. Bize diz çöktüremezsiniz. Bütün halkımız partisinin etrafında kenetlenmeli, moralle, inançla ve kararlılıkla her yerde faşizmi geriletmek için direnmelidir. Herkese yürek dolusu selamlar, Mücadeleye devam…"

?DEMİRTAŞ VE ÖNDER'İN CEZALARI BUGÜN VERİLEN ONAMA KARARI İLE KESİNLEŞMİŞTİ

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İkinci Ceza Dairesi'nin aldığı onama kararı ile cezalar kesinleşti. Demirtaş ve Önder, 2013 yılında İstanbul-Zeytinburnu'nda düzenlenen Nevruz kutlamalarında yaptıkları konuşmalarda, 'PKK'yı ve örgütün lideri Abdullah Öcalan'ı övdükleri' iddiasıyla yargılanıyordu.
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