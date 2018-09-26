Demirtaş: Hiçbir ceza bu kadar intikamcı olamaz

Demirtaş, avukatları aracılığıyla sosyal medya hesabından kendisine hapis cezası verilmesine gerekçe gösterilen konuşmaların polis tutanağını yayınladı. Mahkeme kararını da yayınlayan Demirtaş, "Yargı hiçbir zaman adil olmadı, evrensel hukuka uygun kararlar vermedi. Ama hiçbir kararda, bu kadar açık bir şekilde yasa dışı ve intikamcı da olmadı" diye yazdı.











Selahattin Demirtaş, Bir diğer Tweet’inde ise “Buyurun bu da, mahkemenin hukuk adına utanç verici kararının gerekçesi. Ama hukuk ve adalet mücadelemiz yılmadan devam edecek. Bu kararlara imza atanlar bir gün mutlaka, bağımsız yargı önünde hesap verecekler” ifadelerini kullandı.



Edirne Cezaevi’nde iki yıldır tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, 2013 yılı Newroz'unda yaptığı konuşmalar nedeniyle 4 yıl 8 ay, HDP’li eski vekil Sırrı Süreyya Önder ise 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.