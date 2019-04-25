Samanyolu Haber /Gündem / Demirtaş cezaevinden yazdı /25 Nisan 2019 19:46

Demirtaş cezaevinden yazdı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın terörle ilgili bir dizi suçlamalar sebebiyle yargılanmasına devam ediliyor. 4 Kasım 2016’dan bu yana Edirne Cezaevi’nde bulunan Demirtaş, dün Ankara Sincan Cezaevi Kampüsü’ndeki duruşmaya SEGBİS yoluyla bağlandı.

SHABER3.COM

Independent Türkçe’de yer alan habere göre, açlık grevi yapanları selamlayarak söze başlayan Demirtaş gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Gebze Cezaevi önündeki annelere yönelik polis şiddetinin onur kırıcı olduğunu ifade etti, “Annelerin gözyaşlarının rengi olmayacağını hatırlatarak kınıyorum.” dedi.

Bizi milletvekili olarak cezaevine gönderen başbakan

Demirtaş, önceki gün yaptığı açıklama ile AKP hükümeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a isim vermeden eleştiriler yönelten eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na da tepki gösterdi. “Bizi milletvekili kimliğimizle cezaevine gönderen başbakan olarak tarihe geçmiştir.” diyerek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün de kendince muhteşem(!) tespitler yapan Davutoğlu’ndan dinleyelim, yargı ne haldeymiş. Bu hale getirenlerden biri de kendisi değilmiş gibi: Hukuk güç biriktirme alanı değil, gücü denetleme alanıdır. Bunları söyleyen, siyasi tarihimizin en büyük hukuksuzluğuna imza atan başbakanlardan biri.

Davutoğlu da mı terörist, hain?

Tutuklandığımızda başbakandı, bütün bu kararların altında da imzası vardı. Ahmet Davutoğlu, yargının ne hale geldiğini beyan etmek zorunda kalıyor. Biz söyleyince tarafız da bu da mı taraf? Ahmet Davutoğlu da mı terörist? O da mı yargıya düşman? O da mı vatan haini? Hayır. Bizi öyle ilan ettiniz de, ona ne diyeceksiniz? Yargı konusunda durum dediği gibidir ama öyle bir iki yazı yazmakla da bu vebalden kurtulamaz.”

Selahattin Demirtaş CHP lideri Kılıçdaroğlu’na saldıran Osman Sarıgün’ün serbest bırakılmasını “Neden? Toplum korkuyu iliklerine kadar hissetsin diye. Peki başarılı olunuyor mu? Bunu son seçimler ortaya koydu. Sandıkta halk dersini verdi” sözleriyle değerlendirdi.



Erdoğan’ın elinde Öcalan’ın mektupları vardı

Demirtaş mahkemedeki savunmasında niçin bu sözleri sarfettiğini şu sözlerle anlattı: “Ben ‘Daha Öcalan’ın heykelini dikeceğiz’ dediğimde, Erdoğan’ın elinde Öcalan tarafından yazılmış iki mektup vardı. Ben de, hem mektuplardan haberdardım hem de Erdoğan’ın verdiği cevaptan.

Ve Ankara’da şu konuşuluyordu, bu defa barış çok yakın ve bu barışı gerçekleştirecek olanların heykeli dikilecek. Aslında sözün patenti de bana ait değil. Bana çağrışım yaptıran şey, bir Hükümet yetkilisinin kullandığı cümledir.”

Erdoğan’ın düştüğü halden utanç duyulur

Selahattin Demirtaş, bu konuşmayı yaptıktan sonra çözüm sürecinin başladığını söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “O dönemde çıkıp itiraz etmiyor. Aradan 7 yıl geçiyor bir seçim kampanyasında bu videoyu miting miting dolaştırıyor. Bu kadar küçülebiliyor. Utanç duyulur onun düştüğü halden. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı, kendini bu kadar küçültmemeli” ifadeleriyle tepki gösterdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Demirtaş cezaevinden yazdı Sonraki Haber >>

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Cep telefonu felaket getirdi

Cep telefonu felaket getirdi

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Otomobil AVM'ye daldı

Otomobil AVM'ye daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:19:45