Samanyolu Haber /Spor / Demirören'in işten çıkardığı muhabir: Önüme bir klasör tweet kondu /23 Şubat 2019 13:30

Demirören'in işten çıkardığı muhabir: Önüme bir klasör tweet kondu

Yıldırım Demirören, gazetelerinde futbol sebebiyle işten çıkarmalara başladı.

SHABER3.COM

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Federasyona yönelik eleştirilerine sayfalarında yer veren Fanatik gazetesi yayın yönetmenini işten çıkaran Demirören, şimdi de Hürriyet''in Fenerbahçe muhabiri Ahmet Ercanlar'ı attığı tweetler nedeniyle işten çıkardı.

"Gazeteye çağrıldım ve insan kaynaklarında önüme bir klasör tweet konuldu. Bazıları hakem eleştirilerim, bazıları Fenerbahçe lehine tweetlerimdi. Anlam veremedim. İletişim fakültesinde gazeteciliğin halk için yapıldığını öğrendim. İnsanlara gördüklerimi yazmamam kabul edilemezdi" diyen Fenerbahçe muhabiri Ahmet Ercanlar, "Benim Ali Koç lehine bir şey yazmam, ya da Fenerbahçe’ye bir haksızlık yapıldığında bunu dile getirmem her şeyden önce kamu yararına bir şeydir. Bir kesime haksızlık yapılıyorsa bunu dile getirmek zorundayım. Ancak yaşananlardan sonra bu yanıtlarım yeterli değildi. Ya gazetede kalıp susacaktım ya da onurlu bir şekilde bırakacaktım. Her gün ölmektense bir kez ölmeyi tercih ettim. Çünkü eğer kalsaydım susmak ve yapılan herhangi bir haksızlığa ses çıkartmamam gerekecekti. Bu bana uymazdı" ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Demirören'in işten çıkardığı muhabir: Önüme bir... Sonraki Haber >>

NBA oyuncusu Zion Williamson'un maçta ayakkabısı parçalandı, Nike hisseleri düştü

NBA oyuncusu Zion Williamson'un maçta ayakkabısı parçalandı, Nike hisseleri düştü

Pilot kokpitte böyle yakalandı!

Pilot kokpitte böyle yakalandı!

İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmayan protokol tartışması... Kim haklı?

İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmayan protokol tartışması... Kim haklı?

Gomis'in gol sevinci top toplayıcı çocuğu korkuttu

Gomis'in gol sevinci top toplayıcı çocuğu korkuttu

Tahammül Edemedikleri Sohbet: “Kenetlenmeliyiz!..”

Tahammül Edemedikleri Sohbet: “Kenetlenmeliyiz!..”

Hidrojen tankı patladı

Hidrojen tankı patladı

Sıfır aracı bayide parçaladı

Sıfır aracı bayide parçaladı

3 metrelik yılan kuşu havada yakaladı!

3 metrelik yılan kuşu havada yakaladı!

Deniz Baykal yemin etti

Deniz Baykal yemin etti

Bir gün inşaallah bu kasvetli bulutlar sıyrılacak

Bir gün inşaallah bu kasvetli bulutlar sıyrılacak

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:21:31