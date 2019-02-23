Demirören'in işten çıkardığı muhabir: Önüme bir klasör tweet kondu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Federasyona yönelik eleştirilerine sayfalarında yer veren Fanatik gazetesi yayın yönetmenini işten çıkaran Demirören, şimdi de Hürriyet''in Fenerbahçe muhabiri Ahmet Ercanlar'ı attığı tweetler nedeniyle işten çıkardı.







"Gazeteye çağrıldım ve insan kaynaklarında önüme bir klasör tweet konuldu. Bazıları hakem eleştirilerim, bazıları Fenerbahçe lehine tweetlerimdi. Anlam veremedim. İletişim fakültesinde gazeteciliğin halk için yapıldığını öğrendim. İnsanlara gördüklerimi yazmamam kabul edilemezdi" diyen Fenerbahçe muhabiri Ahmet Ercanlar, "Benim Ali Koç lehine bir şey yazmam, ya da Fenerbahçe’ye bir haksızlık yapıldığında bunu dile getirmem her şeyden önce kamu yararına bir şeydir. Bir kesime haksızlık yapılıyorsa bunu dile getirmek zorundayım. Ancak yaşananlardan sonra bu yanıtlarım yeterli değildi. Ya gazetede kalıp susacaktım ya da onurlu bir şekilde bırakacaktım. Her gün ölmektense bir kez ölmeyi tercih ettim. Çünkü eğer kalsaydım susmak ve yapılan herhangi bir haksızlığa ses çıkartmamam gerekecekti. Bu bana uymazdı" ifadelerini kullandı.